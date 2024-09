Cuto Guadalupe explica por qué no asistió al velorio de Roberto Chale: "Muy chocante"

Luis 'Cuto' Guadalupe, exfutbolista y figura del deporte nacional, compartió con tristeza los motivos por los que decidió no asistir al velorio de su querido profesor Roberto Chale, quien falleció el pasado 10 de septiembre. A través de su columna, 'Cuto' habló sobre la profunda admiración que sentía por Chale y cómo lo afectó enterarse de su partida.

Luis 'Cuto' Guadalupe, exfutbolista y una de las figuras más queridas del deporte peruano, compartió una emotiva confesión sobre la reciente partida de su querido profesor Roberto Chale. El exjugador de Universitario explicó por qué decidió no asistir al velorio de Chale, dejando en claro que el cariño y respeto que tenía por él eran inmensos, pero que las despedidas lo conmueven demasiado.

La noticia que lo llenó de tristeza. El 10 de septiembre, mientras el país aún procesaba los resultados de la selección peruana en las eliminatorias, 'Cuto' recibió una llamada que le rompió el corazón.

Una visita inolvidable. Antes del fallecimiento de Chale, 'Cuto' tuvo la oportunidad de visitarlo en la Clínica Internacional, donde pasó sus últimos meses de vida. Durante su visita, se encontró con un Chale muy delicado de salud, siempre acompañado por su hija Alexandra y su esposa Lucía Simic.

Aunque Chale ya no podía hablar, 'Cuto' sintió la conexión a través de su mirada. "Él ya no hablaba, pero el brillo de sus ojos lo hacía por él. Fue muy duro ver esa escena" , explicó conmovido.

Pese a estar advertido por la familia del crítico estado de salud de su profesor, nada lo preparó para ese momento.

Durante su conversación con Alexandra, hija de Chale, Guadalupe se enteró de un pedido especial del entrenador.

¿Por qué no fue al velorio? Una de las grandes interrogantes fue por qué 'Cuto' no asistió al velorio de su mentor.

El exfutbolista fue muy honesto al respecto: "No fui al velorio de Chale porque eso me conmueve mucho, me pone muy mal, me afecta al límite".