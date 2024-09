Hermano de Alejandra Baigorria revela entre lágrimas padecer dura enfermedad: "No sé qué hacer"

El hermano menor de Alejandra Baigorria utilizó sus redes sociales para confesar que viene pasando un difícil momento en su vida personal asegurando que tiene un delicado diagnóstico de salud que le impide poder realizar sus actividades diarias con normalidad.

Sergio Baigorria publicó un video en Tik Tok evidentemente afectado por la condición que padece pidiendo a los usuarios que le brinden algún tipo de solución o tratamiento para este mal que le afecta directamente a su cuerpo y que le causa mucho dolor.

Hermano de Alejandra Baigorria revela enfermedad

Un video que viene dando la vuelta en redes sociales se ha viralizado en pocos minutos en Tik Tok es que esta vez se trata del hermano menor de Alejandra Baigorria, Sergio quién es la mano derecha de la empresaria y quién está a cargo de algunas funciones de la empresa de la modelo.

Sin embargo, esta vez no usaba sus redes sociales para promocionar la empresa de su hermana si no para confesar que viene pasando momentos difíciles en su vida personal que le impiden desarrollarse en el ámbito profesional como desearía hacerlo.

En el corto video de tik tok se pudo ver a Sergio evidentemente con los ojos llorosos confesando que la enfermedad que padece lo ha llevado a enfrentar dolores insoportables en todo el cuerpo.

"Tengo una enfermedad que se llama fibromialgia me está doliendo mucho el cuerpo, me duele sobre todo mis brazos pero mucho, mucho, mucho, muy fuerte no sé qué hacer no sé cómo abordarlo no sé cómo pensar", dijo inicialmente Sergio bastante afectado por este diagnóstico que lo ha limitado drásticamente en su vida cotidiana.

Asimismo, recalcó que tiene mucho miedo sobre esta enfermedad y sobre las consecuencias que le puede seguir trayendo por lo que pidió a los usuarios que le brindaran una información más completa en caso estén padeciendo por su misma condición.

"Tengo mucho miedo o bueno si alguien sabe o está llevando algún tratamiento o tiene alguna alternativa o algo por favor hágamelo saber", agregó Baigorria.

Finalmente, el hermano de la empresaria agregó que no se imaginó hacer este video público, sin embargo, las dolencias que viene atravesando son cada vez más insoportables y desea tener todas las recomendaciones posibles para poco a poco poder sobrellevar esta enfermedad que le quita las energías para poder seguir saliendo adelante.

"Nunca pensé hacer esto Me da vergüenza pero me siento bastante adolorido y mal, si alguien conoce o me puede ayudar en algo sería la persona más feliz", añadió Sergio quién a duras penas hablaba.

Diversos usuarios no tardaron en reaccionar al video de Baigorria asegurando que algunos de ellos también padecen la misma enfermedad y gracias a un tratamiento y a la asesoría de un buen personal médico lo pudieron superar con el tiempo.

"Hola joven mi hija tiene fibromialgia a ella la trata el psiquiatra y le ha ido excelente", "hola Sergio aunque no me lo creas yo padecí por 10 años de fibromialgia y siempre me dijeron que no había cura", "a mi hijo le detectaron fibromialgia no se recomendaron a un médico naturista estuve en tratamiento por tres meses y hoy no le duele nada", fueron algunos de los comentarios en redes ofreciéndole su total apoyo y respaldo a Sergio Baigorria.

¿Qué es la fibromialgia?

La fibromialgia es un trastorno caracterizado por dolor musculoesquelético generalizado acompañado por fatiga y problemas de sueño, memoria y estado de ánimo. Los investigadores creen que la fibromialgia amplifica las sensaciones de dolor porque afecta el modo en que el cerebro y la médula espinal procesan las señales de dolor y de no dolor.

Los síntomas a menudo comienzan después de un evento, como un traumatismo físico, cirugía, infección o estrés psicológico significativo. En otros casos, los síntomas se acumulan progresivamente con el tiempo, sin que exista un evento desencadenante.

La fibromialgia es un trastorno crónico (de larga duración) que causa dolor y sensibilidad en todo el cuerpo. La fibromialgia se sospecha en pacientes con los siguientes síntomas: Dolor generalizado espontáneo y a la palpación, en especial si es desproporcionado respecto de los hallazgos físicos. Estudios de laboratorio negativos a pesar de los síntomas generalizados. Astenia como síntoma predominante. El diagnóstico de fibromialgia se debe considerar en personas que han tenido dolor generalizado durante al menos 3 meses, particularmente cuando se acompañan de varios síntomas somáticos. Se considera dolor generalizado cuando el paciente tiene dolor del lado izquierdo y derecho del cuerpo, por encima y por debajo de la cintura, y en el esqueleto axial (columna cervical, tórax anterior o columna torácica, o zona lumbar).

Las mujeres son más propensas que los hombres a desarrollar fibromialgia. Muchas personas con fibromialgia también tienen dolores de cabeza tensionales, trastornos de la articulación temporomandibular, síndrome de colon irritable, ansiedad y depresión.

Si bien no existe una cura para la fibromialgia, hay varios medicamentos que pueden ayudar a controlar los síntomas. El ejercicio, la relajación y las medidas para reducir el estrés también pueden ayudar.