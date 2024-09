Ricardo Mendoza comparte emotivo mensaje tras presentarse en el Madison Square Garden: "Persiguiendo sueños"

El pasado 13 de setiembre los comediantes Ricardo Mendoza y Jorge Luna se presentaron con su show de 'Hablando Huevadas' siendo los primeros hispanohablantes en llenar el icónico Madison Square Garden, en Nueva York.

Es por ello que Ricardo Mendoza decidió usar sus redes sociales para recordar los inicios de este proyecto que inició con su gran amigo Jorge Luna y por el que se tuvieron que esforzar durante años para llegar a donde hoy se encuentran recibiendo el cariño del público.

El show 'Hablando Huevadas' fue un total éxito en el Madison Squeare Garden desde que se agotaron las entradas en tiempo récord se supo que iba a ser una noche mágica para todos los seguidores de Ricardo Mendoza y Jorge Luna.

Miles de fanáticos llegaron puntualmente, siguiendo la irónica advertencia que Jorge Luna y Ricardo Mendoza hicieron en sus redes sociales: "No se pasen de peruanos. Empieza puntual, a las 8:00 p.m., nos van a encontrar ya en el escenario. No me cag*** el video".