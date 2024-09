El 'Puma' Carranza se mostró afectado hasta las lágrimas tras la muerte de Roberto Chale: "No hay palabras"

El fútbol se encuentra de luto luego de que el día de ayer se diera a conocer la triste noticia del fallecimiento de ex jugador Roberto Chale quien venía afrontando diversos problemas de salud que habían perjudicado su calidad de vida siendo el 'Puma' Carranza uno de los aliados en realizar llamados a todos los colegas para poder ayudar al popular 'Niño Travieso'.

Durante una entrevista el 'Puma' Carranza se enteró de la muerte de Roberto Chale por lo que no pudo contener las lágrimas al tener que despedir a un amigo que apoyo hasta el último de sus días.

José Luis Carranza, conocido como el 'Puma' recibió la fuerte noticia del fallecimiento de su gran amigo Roberto Chale cuando ofrecía una entrevista en vivo, pese a que trató de mantenerse sereno no pudo contener las lágrimas y es que el Perú perdió un reconocido jugador del 'Universitario de Deportes' pero el 'Puma' perdió un amigo y un hermano.

Recordemos que fue el 'Puma' quien junto a una Municipalidad del cono norte, inauguraron una loza y realizaron donaciones para el mundialista, esto debido a la amistad que había construido ambos a través del tiempo y es que Carranza no estaba dispuesto a rendirse para seguir ayudando a Roberto a tener una mejor calidad de vida en medio de sus enfermedades.

'Puma' Carranza llora por la muerte de Roberto Chale

Asimismo, el 'Puma' aseguró que se siente tranquilo luego de haber movido cielo y tierra con otros amigos para poder apoyar económicamente a Roberto, pese a ello, sabe que su amigo ya no sufre y se encuentra sin dolor y cuidando a su familia desde arriba.

"Puedo estar tranquilo, mirar a la cara a todos y decir que muchos también lo han ayudado en lo económico. Un tipazo. No hay palabras para dar. Ahora solo importaba su salud, ya no podía hablar, ya no nos reconocía, fueron momentos muy duros por eso yo respeto. Son momentos tristes que pasó la familia", dijo el ex jugador brindando detalles de lo deteriorada que estaba la salud del 'Niño Travieso'.