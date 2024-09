Stephany Orúe regresa a la TV como cantante en serie de Deyvis Orosco: "Una gran oportunidad"

Stephany Orúe está de vuelta en la pantalla chica y no solo como actriz, sino también como cantante. La talentosa artista se luce en la serie "Tu nombre y el mío", donde interpreta a Estrella, una joven cantante que enfrenta retos personales y profesionales.

Stephany Orúe ha vuelto a la televisión peruana con un papel que promete dar mucho que hablar. En la serie de Deyvis Orosco, "Tu nombre y el mío", su personaje Estrella es una cantante que pertenecía a Las Sabrosas de la Cumbia y que decide emprender su camino como solista.

La historia de Estrella no está libre de obstáculos, pues en un momento recibe una propuesta indecente de su productor. Sin embargo, la joven no se deja intimidar y enfrenta la situación con determinación.

De la actuación a la música. Uno de los aspectos más emocionantes de este nuevo proyecto para Stephany es la oportunidad de mostrar su faceta como cantante.

La actriz está muy emocionada con este nuevo reto y asegura que seguirá adelante con su carrera musical, aprendiendo y mejorando cada día.

A lo largo de su carrera, Stephany Orúe ha tenido que lidiar con críticas, pero su enfoque hacia ellas ha sido clave para su crecimiento personal.

"Siempre habrán críticas, pero mi manera de trabajar y mi filosofía de vida es seguir adelante" , aseguró la actriz. Ella ha aprendido a no dejarse afectar por comentarios negativos y ha encontrado una forma de convertir esas críticas en algo positivo.

Stephany también reveló que trabaja constantemente en su amor propio y que se dedica tiempo para reflexionar sobre su bienestar emocional.

"Trabajo mucho en mí y en mi autoestima todo el tiempo. Yo misma me terapeo, me doy espacio para reflexionar y me abrazo constantemente", explicó con confianza.