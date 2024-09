Daysi Ontaneda anuncia que se comprometió con joven empresario turco: "Dios te puso en mi camino"

La exvedette peruana Daysi Ontaneda, recordada por su relación con Mauricio Diez Canseco, ha sorprendido a sus seguidores al anunciar su compromiso con el empresario turco Daniel Márquez, con quien lleva un año de relación. A través de sus redes sociales, la empresaria compartió emocionantes imágenes de la pedida de mano.

Un mensaje de amor. Daniel Márquez, el empresario turco que conquistó el corazón de Daysi, también compartió su alegría tras el compromiso.

La historia de amor entre Daysi y Daniel comenzó de manera inesperada. En una entrevista, Ontaneda contó que conoció a su futuro esposo durante una reunión con amigas, y nunca imaginó que encontraría a alguien más joven y extranjero.

"El destino es loco porque una vez me fui a una reunión con unas amigas y él estaba allí. En mi vida me imaginé encontrar a alguien menor y extranjero, pero así es la vida" , comentó a Trome la exbailarina.

Aunque al principio enfrentaron ciertos obstáculos, especialmente porque los hijos de Daysi no estaban de acuerdo con la relación, la empresaria logró que su familia entendiera su decisión.

"Como nunca me vieron con una pareja formal antes de esto, les expliqué que estoy empezando a salir con alguien. No les gustó mucho la idea, pero como siempre les digo: no sé qué va a pasar mañana, solo vivo y disfruto el hoy. Al parecer, han entendido y me dejan ser", señaló Ontaneda, destacando la importancia de disfrutar cada día.