Katia Palma se sincera sobre su relación actual y sus 4 años de convivencia: "Yo me proyecto"

La conocida conductora y actriz Katia Palma sorprendió al hablar abiertamente sobre su vida sentimental en una reciente entrevista con Magaly Medina. Durante la conversación, Katia compartió detalles inéditos sobre su relación actual y cómo se siente en esta etapa de su vida, y todo apunta a que está más feliz que nunca.

Viviendo una etapa increíble con su pareja

En la entrevista realizada en el popular podcast de Magaly Medina, Katia Palma no dudó en hablar sobre lo bien que le va en el amor. Además, confesó que vive con su pareja y esto va sucediendo por 4 años.

"Estoy pasando una etapa bien bacán de convivencia, me siento contenta. Ya son 4 años", confesó la actriz, dejando claro que está en un momento de mucha estabilidad con su pareja. Sin embargo, agregó que no hace planes a largo plazo: "Yo me proyecto, pero tú no sabes lo que pueda pasar el próximo año".

Amores del pasado y su búsqueda de felicidad. Durante la charla, Katia también se sinceró sobre sus relaciones anteriores, admitiendo que en el pasado no tuvo la mejor suerte en el amor.

"He pasado por momentos difíciles en mis relaciones anteriores. Algunas ni siquiera duraron un año", dijo con sinceridad.

Incluso, reveló que en su búsqueda del amor llegó a descargar Tinder, pero no encontró lo que estaba buscando. Afortunadamente, ahora está feliz con su relación actual.

Le gustan menores que ella

Uno de los momentos más comentados de la entrevista fue cuando Katia Palma confesó que su actual pareja es menor que ella por 10 años.

Ante la pregunta de Magaly, "¿Te gustan los chibolos o chibolas?", Katia respondió con su característico sentido del humor: "Siempre me he fijado en menores que yo. Chupo colágeno, los exprimo, me lleno de eso y después los boto. No, mentira". Sin embargo, aclaró que las personas más jóvenes le brindan mucha energía.

En otro momento de la conversación, Katia confesó que tuvo una relación con alguien mayor, pero no fue la mejor experiencia.

"Una vez estuve con alguien mayor que yo, pero me aburrí", comentó entre risas. Además Palma confesó que su pareja es alguien menor que ella por 10 años.

Confianza y libertad en su relación. Katia Palma también habló sobre cómo maneja la convivencia con su pareja. Asegura que la confianza y el respeto mutuo son fundamentales para que la relación funcione.

"Me gusta que me den mi espacio, mi libertad. No me gusta que me estén preguntando '¿dónde vas?'. Eso está mal", comentó. Además, explicó que aunque su pareja salga a bailar, ella se queda tranquila en casa. "Si mi pareja me dice que va a bailar, yo duermo tranquila, feliz. Soy aburrida, prefiero quedarme en casa", bromeó.

¿Quién es su pareja? Aunque Katia ha hablado abiertamente sobre su relación, ha preferido mantener en secreto la identidad de su pareja, lo que ha generado mucha curiosidad entre sus seguidores. Por el momento, el nombre de su amor sigue siendo un misterio, pero lo que es seguro es que la comediante está disfrutando de una etapa de estabilidad y felicidad.

Katia Palma ha demostrado una vez más su carisma y sinceridad al hablar de su vida personal. Mientras tanto, sus seguidores estarán atentos para conocer más detalles de su vida amorosa, aunque ella prefiere mantener un perfil bajo en ese aspecto. ¡Felicidades, Katia!