Katia Palma revela que su pareja es mucho más joven que ella: "Chupo colágeno"

Katia Palma sorprendió a todos al confesar que está enamorada y que su pareja tiene 10 años menos que ella. La actriz y comediante lo reveló en una entrevista con Magaly Medina para su canal de YouTube, donde además, habló con su característico sentido del humor sobre cómo es su vida sentimental.

Durante la charla con la popular 'Urraca', Katia Palma admitió por primera vez que está enamorada y feliz en su relación actual. Magaly Medina, siempre directa, le preguntó si prefería a las parejas más jóvenes, a lo que Katia no dudó en responder.

"Siempre me he fijado en menores que yo. Chupo colágeno, los exprimo, me lleno de eso y después los boto. No, mentira", dijo entre risas.