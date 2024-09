Susana Alvarado reveló la locura más grande que un exnovio hizo por ella: "Me amaba"

Dentro de Corazón Serrano, Susana Alvarado es una de las cantantes más queridas dentro de la cumbia peruana. Durante todos estos años en el grupo, la joven siempre ha mantenido su vida amorosa en privado, pero hace poco terminó revelando una locura de amor que un exnovio hizo por ella.

Susana Alvarado es una de las artistas más queridas y con mayor talento dentro de la cumbia peruana que viene conquistando el corazón de miles de fanáticos. Aunque tiene muchos pretendientes, la cantante he afirmado que prefiere estar soltera. En una transmisión en vivo con sus fans, fue consultada por la locura más grande que un exnovio hizo por ella y contó una anécdota un poco curiosa.

"Me enfermé una vez, me llené de mocos y no podía respirar, me estaba como ahogando. ¿Pueden imaginar lo que él hizo? Él hizo lo que hace una mamá con el bebé que no puede respirar, o sea absorbió los moquitos. Yo le conté a mi papá y me dijo que ese hombre estaba loco y le dije: 'Obvio papá, loco de amor por mí, por tu bebé'. Eso es lo más loco que han hecho por mí. Yo siento que se desesperó al verme así y pues, hizo algo bueno por mí. Lo que él hizo uf, me amaba", contó.