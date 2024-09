Giuseppe Horna de Hermanos Yaipén se encuentra internado en el hospital: "Tuve una recaída en mi salud"

Giuseppe Horna es un reconocido cantante de la cumbia peruana que actualmente forma parte de Hermanos Yaipén. En los últimos días, el artista estuvo alejado de los escenarios por temas de salud y hoy, comunicó que se encuentra internado tras sufrir una recaída.

Hace unos días, los integrantes de Hermanos Yaipén fueron a visitar a su compañero Giuseppe Horna ya que había sido detectado con una hemorragia digestiva producto de una úlcera. El cantante ya se encontraba en su hogar estable y recuperándose, incluso comentó que volvería muy pronto a los escenarios.

Lamentablemente, el pasado 31 de agosto falleció el padre del cantante de cumbia. Esta noticia mortificó mucho al artista, quien hace poco le compuso y dedicó la canción "Superhéroe" grabado con los Hermanos Yaipén. Por medio de sus redes sociales, el cantante publicó un video explicando lo que está pasando por estos momentos.

Luego, el cantante de Hermanos Yaipén comunicó que ha tenido una recaída en su salud, que probablemente sea por los últimos días acontecidos. Ante ello, Giuseppe Horna agregó que se encuentra bajo observación internado en el hospital y que esto, retrasaría su regreso a los conciertos. Finalmente, aconsejó a sus seguidores que siempre demuestren su amor hacia sus padres, mientras se encuentren con vida.

Como se informó, Giuseppe Horna pasa por momentos muy delicados por su salud y emocionalmente, por la pérdida de su padre. Por medio de sus redes sociales, le ha dedicado varios videos en su homenaje y un sentido mensaje.

"Cuando escribí esta canción "Superhéroe" te pedí a gritos que no me dejes, me aterrorizaba la sola idea de perderte. Ahora no se como continuar mi vida sin ti, tengo un dolor en el alma muy profundo con el que no puedo lidiar y el recuerdo de tu sonrisa esta vez me agudiza el pecho de la tristeza", expresó.