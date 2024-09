Korina Rivadeneira descarta volver a 'EEG': "Solo estoy de invitada una semana"

Hace unos días el programa de 'Esto es Guerra' presentó su nuevo formato de 'Cuerpo y Mente' el cual lleva a los competidores no solamente enfrentarse físicamente contra su equipo rival sino también a poner en prueba su intelecto es por ello que estos últimos días se ha convocado a diversos invitados para que puedan ser refuerzo del equipo de los 'Guerreros' como de 'Combatientes'.

Es por ello que a una de las últimas invitadas ha sido la muy querida Korina Rivadeneira quién volvió al programa reality después de muchos años ya que como se recuerda ella fue parte de Esto es guerra años atrás en donde conoció al actual padre de sus hijos Mario Hart.

Como se sabe estos últimos días el programa reality de Esto es guerra ha traído muchas sorpresas entre ellas el regreso de competidores leyenda como la 'Pantera' Zegarra, Mario Hart, Korina Rivadeneira y Flavia Laos.

Sin embargo, los fanáticos de Korina Rivadeneira han cuestionado a la modelo por su regreso al reality quienes al parecer guardan la ilusión de que la venezolana se quede en el programa.

Es por ello que la ex chica reality dejó un mensaje en sus historias de Instagram descartando que su estadía en el programa sea de manera permanente ya que considera que es una etapa muy bonita de su vida pero que ya ha finalizado.

"Me preguntan si he vuelto al programa... No, solo estoy invitada esta semana. Está muy lindo volver unos días, trae recuerdos", dijo la modelo quien se encuentra agradecida devolver a reencontrarse con su público después de tanto tiempo.