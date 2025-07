¡Cansada de críticas! Anahí de Cárdenas toma radical decisión tras ataques a su maternidad

¡Ya no aguantó más! La actriz Anahí de Cárdenas, quien hace poco se convirtió en mamá, no aguantó más los comentarios malintencionados en redes sociales y tomó una decisión radical. Harta de que la critiquen por no poder dar de lactar a su bebé, respondió con todo y sorprendió con su medida. ¿Qué hizo? Aquí te lo contamos.

Anahí de Cárdenas se cansa de las críticas

La actriz Anahí de Cárdenas ya no se queda callada. A un mes de haberse convertido en mamá, la recordada artista peruana tomó una fuerte decisión en sus redes sociales tras recibir varias críticas por no dar de lactar a su bebé. A través de su cuenta de Instagram, respondió con todo y dejó claro que no piensa permitir comentarios malintencionados.

Anahí se convirtió en madre el pasado 26 de junio luego de una cesárea de emergencia. Desde entonces, ha compartido con sus seguidores algunos momentos de su nueva etapa. Sin embargo, en vez de recibir solo apoyo, también fue blanco de críticas, sobre todo porque no puede dar de lactar a su pequeño Emile. La actriz no se quedó callada y respondió con una dura confesión que dejó a muchos sin palabras.

"Amigos, tengo una doble mastectomía radical y no tengo pezones, por lo cual no puedo dar de lactar. Pero gracias por el consejo. Ahora voy a ir a sentirme pésimo por haberme salvado de cáncer", escribió indignada.

Anahí de Cárdenas harta de cuestionamientos a su maternidad. (Instagram)

Pero los ataques siguieron. Algunas usuarias siguieron opinando sobre cómo debía cuidar a su hijo, lo que colmó la paciencia de la actriz. Entonces, Anahí explotó y soltó otra frase que dejó claro que ya no aguanta más.

"La verdad es que harta me tienen. He tenido cáncer. No tengo mamas. Por favor, ya no me escriban estas cosas", expresó con fuerza.

Recordemos que Anahí venció el cáncer de mama hace unos años, y como parte de su tratamiento, se sometió a una cirugía que le impide dar de lactar. A pesar de ello, muchas personas en redes no dejaron de cuestionarla como madre.

Tomó una inesperada medida

Luego de estas duras respuestas, Anahí tomó una drástica decisión. Para evitar más ataques y cuidar su salud mental, limitó los comentarios en sus publicaciones de Instagram. Así lo compartió con sus seguidores, explicando que está pasando por una etapa difícil, ya que también atraviesa una depresión postparto.

Anahí de Cárdenas limita los comentarios en Instagram. (Captura de pantalla)

Esta situación ha sido un reto para la actriz, quien aseguró que no fue fácil quedar embarazada tras su lucha contra el cáncer. Sin embargo, está feliz de tener a su bebé Emil en brazos y no permitirá que los malos comentarios afecten su experiencia como madre primeriza.

Aunque no lo dijo directamente, esta decisión demuestra que Anahí está priorizando su bienestar emocional y el de su familia. Con su actitud, Anahí de Cárdenas deja claro que no se va a dejar pisotear por los comentarios en redes. Hoy más que nunca, quiere vivir esta nueva etapa a su manera y sin presiones.