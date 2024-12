Anahí de Cárdenas revela lo difícil que fue embarazarse tras sufrir cáncer ¿Fue fecundación in vitro?

Anahí de Cárdenas se convirtió en una de las figuras más queridas de la televisión peruana, conocida por participar en varias series nacionales. Hace unos días, reveló que se encuentra en la dulce espera y ahora, acaba de contar a sus seguidores el difícil proceso que tuvo que llevar para salir embarazada después de sufrir cáncer.

Desde que anunció la noticia en sus redes sociales, muchos de sus seguidores le preguntaron a Anahí de Cárdenas cómo fue su proceso de salir embarazada tras haber sufrido de cáncer de mama hace unos años. A través de un video, la actriz reveló el difícil camino que recorrió con su esposo Elías.

"Yo congelé (mis óvulos) en 2019, justo antes de que me dé cáncer fue de pura casualidad que los haya congelado. En 2023 en octubre, algunos de ustedes saben salí embarazada, perdimos al bebé a comienzo de enero y me tuvieron que hacer un legrado. Luego, volví a salir embarazada a los 40 días, 60 días, fue un embarazo bioquímico y no prosperó", cuenta.

Tras haber tenido ya dos pérdidas, la artista y su esposo decidieron hacer una pausa para intentar ser padres. Además, la joven se encontraba en medio de su obra 'F*ck Cáncer', que la demandaba mucho físicamente y emocionalmente. Es así como esperaron hasta el mes de junio de este año, para volver a intentarlo.

Anahí de Cárdenas revela que ya estaban en el proceso de fecundar los embriones, cuando decide hacerse una prueba de embarazo ante de y resulta que salió positivo. Es así como ahora, la actriz tiene tres embriones ya fecundados y puede que los use en un futuro.

"El día que se estaban haciendo los embriones, me tenía que venir la regla y dije 'no vaya a ser'. Entonces me hice la prueba de embarazo y estaba embarazada. Ahora resulta que tengo tres embriones congelados, dos mujeres y un hombre, aparte de la criatura que llevo adentro. No fue tratamiento, fue casi tratamiento, pero no lo fue", dijo finalmente.