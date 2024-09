Reportero de Magaly desmiente a Priscila Mateo tras renuncia: "Se dejó llevar por una mala influencia"

La controversia sobre la renuncia de la reportera Priscila Mateo sigue generando especulaciones, ya que muchos señalaron que no había un buen ambiente laboral en el programa de Magaly Medina. Cabe resaltar que la periodista señaló en un extenso comunicado que el ambiente se puso tenso.

Ante ello, el reportero de Magaly Medina, John Tirado, aclaró rápidamente la situación detallando que los hechos no sucedieron como Priscila Mateo indicó en su comunicado.

A través de un extenso comunicado en redes sociales, Priscila Mateo detalló los motivos de su renuncia al programa de Magaly Medina. En ese sentido, ella explicó que desde el inicio de su relación con Julián Zucchi la han criticado constantemente.

Sin embargo, aclaró que su renuncia no está relacionada con su romance con el actor y que el ambiente en el programa es tenso. Ante ello, uno de los reporteros de Magaly Medina, John Tirado, decidió pronunciarse en sus redes sociales dando una versión diferente sobre lo descrito por Priscila Mateo.

"En vista del comunicado de Priscila y muchas personas escribiéndome al respecto, solo tengo que aclarar que la nota que hice el día lunes sobre Julián no la propuse yo, no esperé que Priscila se vaya de la reunión para hacerlo, y las personas que estuvieron en ese momento saben cómo fue la situación", se sinceró John Tirado .

"Lamento que tras más de cuatro años de amistad hoy no seamos más amigos (...) Siento que se dejó llevar por una mala influencia que la puso en mi contra, y donde finalmente empezamos a chocar demasiado, e incluso teniendo discusiones por temas laborales, ya que empezó a existir una fijación por la labor que yo hago y a la que solo le debo responder a mis superiores, más no a mis iguales", aclaró.

En su comunicado, la pareja de Julián Zucchi explicó de manera clara las razones de su salida de Magaly TV La Firme y expresó sus sentimientos abiertamente, sin prever que su compañero John Tirado le respondería. Y es que Priscila Mateo detalló que el ambiente en el programa se volvió tenso y señaló a algunos de sus compañeros.

"Mis compañeros no se han portado bien conmigo (ellos saben quiénes son porque hay excepciones), el clima laboral se puso tenso, tenía que aguantar comentarios pese a que puse límites, pero me decían que tenía que "tener correa". Opté por bloquearlos para no sentirme observada y trabajar tranquila", comentó Priscila Mateo.