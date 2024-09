¡Lo que se viene! Makano en grabaciones de un nuevo tema con Amy Gutiérrez y Erick Elera

La cantante Amy Gutiérrez es una reconocida artista del género de la salsa que viene avanzando a nivel internacional. Erick Elera es un actor, compositor y cantante que viene regresando con fuerza a la música. Ahora, ambos peruanos se encuentran en grabaciones de un nueva colaboración internacional con Makano.

¡Makano se une con Amy y Erick Elera!

Makano es un artista del reggaetón antiguo del 'romantic style', que volvió al Perú para participar en varias presentaciones junto a otros cantantes internacionales. El intérprete panameño es conocido por temas como: "Te amo", "Déjame Entrar", "Su nombre en mi cuaderno", "Como hago para olvidarte", "Yo quisiera vivir", "Dame una oportunidad", entre otros más.

Por medio de sus redes sociales, el cantante internacional compartió un video donde se encontraría en un estudio de grabación junto a dos artistas peruanos. Amy Gutiérrez y Erick Elera se encuentran grabando una nueva canción con Makano. Aún no se ha dado a conocer el nombre, ni qué genero musical habrían grabado juntos.

"Acá me encuentro en el estudio, se viene una sorpresa. Me encuentro con mi hermano Erick Elera y Amy Gutiérrez. Así que ya saben, estén pendientes de lo que se viene por acá Panamá y Perú", expresó el artista internacional Makano en el video.

Makano grabando con Amy Gutiérrez y Erick Elera pic.twitter.com/Gp7VOq2a3r — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) September 4, 2024

Más de Amy Gutiérrez

Amy Gutiérrez es una joven cantante de la salsa peruana que formado parte de reconocidas agrupaciones como You Salsa y Son Tentación, antes de lanzarse como solista. Desde entonces, viene trabajando en sacar música propia y hace un año, lanzó su primer álbum musical llamado 'Valiente' con el productor internacional Master Chris con canciones inéditas.

La joven salsera es conocida por varios éxitos musicales como "No Sé", "Qué Pasaría", "Alguien", "A cuánto me quedé" y el más reciente "Cuando me veo en tus ojos" que cantó en Premios Heat. Billboard realizó una corta lista de nuevos artistas latinos descubiertos hace algunas semanas, donde Amy Gutiérrez fue mencionada y resaltaron sus grandes talentos de la peruana, así como su potencial como artista emergente.

La salsera Amy Gutiérrez viene avanzando a paso firme en su carrera internacional al lado del productor Master Chris, que trabajó con ella en su último disco. Ahora, se han abierto más puertas a la peruana en la industria musical, llegando a participar en importantes festivales y premiaciones. Ahora, estaría grabando un nuevo tema musical de la mano de su compañero musical Erick Elera y el artista internacional Makano.