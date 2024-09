María Grazia Polanco revela sus proyectos como solista y presenta su tema "Mi Vida sin Tu Amor"

María Grazia Polanco es una artista que se ha desempeñado como cantante, conductora de televisión, e influencer. Ahora, se acaba de lanzar como solista y llegó al Súper Show de La Karibeña para contar todo lo que viene preparando y promocionar su primer tema "Mi vida sin tu amor".

Hoy en el programa de El Súper Show llegó la cantante María Grazía Polanco, quien hace diez días se lanzó como solista. La joven artista se ha ganado el cariño del público desde hace muchos años cuando formó parte de varias agrupaciones y se despidió de Orquesta Bembé, para continuar con su carrera musical.

"Después de un cambio tan grande porque en Orquesta Bembé estuve más de seis años, siempre existe el riesgo y el miedo. Decidí asumir esto porque me siento preparada, me siento lista en todo sentido en lo emocional, en lo profesional. Ya me sentía lista para dar este paso, ya hice lo más difícil y estoy muy agradecida con el público por el recibimiento, la aceptación y todas las muestras de cariño", expresó la artista en el programa.

Luego, la artista de salsa presentó su "Mi vida sin tu amor", este tema es el primer sencillo que lanza como solista. El videoclip ya se encuentra disponible en su canal de YouTube y falta poco para llegar al medio millón de reproducciones. El público la sigue apoyando en esta nueva etapa de su carrera musical. Además, María Grazia Polanco anunció en la radio que se vienen más producciones.

"'Mi vida sin tu amor' no es la única canción que he grabado, ya he grabado otros temas. Entre ellos, uno con género distinto puede ser que me vean más de la cuenta por acá. Estoy realmente muy feliz", revela la intérprete.