¡Gran Estreno! Ernesto Pimentel y Yarita Lizeth lanzan el videoclip de "El Peor Error de mi Vida"

Yarita Lizeth es una joven cantante de la música andina que acaba de unirse con el artista Ernesto Pimentel para lanzar una colaboración juntos. Hace unas horas, ambos cantantes anunciaron el lanzamiento del videoclip "El peor error de mi vida".

¡Gran lanzamiento de 'El Peor Error de mi Vida'!

El cómico Ernesto Pimentel es conocido por su personaje de La Chola Chabuca en su propio programa de entretenimiento. Además, no solo es presentador y cómico, sino actor, compositor y cantante. En los últimos meses, ha estado realizando varias colaboraciones musicales con Marisol, Tony Rosado, Azucena Calvay y otros más.

Hace unas horas, Pimentel anunció junto a la querida Yarita Lizeth el lanzamiento oficial de la canción "El Peor Error de mi Vida". Este tema ya se encuentra disponible en el canal de YouTube de ambos cantantes. Por medio de sus redes sociales, Ernesto y Yarita se emocionaron con el estreno del videoclip e invitaron a sus fans a disfrutar del tema.

"Estamos felices", menciona la cantante Yarita, y Ernesto Pimentel agrega: "Pueden encontrar 'el peor error de mi vida', la canción más chévere que he podido hacer para alguien tan maravillosa como tú".

Al público le encanta

El videoclip se ha estrenado hace menos de 24 horas y ya cuenta con miles de reproducciones en YouTube. Este tema "El Peor Error de mi Vida" se ha posicionado como uno de los favoritos del público en muy poco tiempo. Ernesto Pimentel y Yarita Lizeth han realizado una gran colaboración y reciben elogios de los fans.

"El mejor dúo sin duda, grandes los dos", "El tema del año, sin ninguna duda", "Una excelente composición, pero también una magnífica interpretación", "Me encantó, felicidades, que sigan los éxitos", "Nuestra cantante polifacética, incursionando, en otro género. Grande mi Yarita Lizeth", fueron algunos de los comentarios.

Sobre Yarita Lizeth

La cantante Yarita Lizeth es oriunda de Juliaca, inició su carrera musical hace más de 12 años. Sus canciones se han convertido en un himno en estos últimos años como: "Corta Venas", "No Vas a Cambiar", "Mis Cuernos", "Solo Tú", "Amor No Correspondido"2, "Amigo", "Nunca me Dejes Cholito", entre otros más.

La 'Chinita del Amor' saltó a la fama en Bolivia y luego a países de Europa, realizando giras internacionales. Además, Yarita Lizeth fue reconocida por Bolivia con el Galardón Destacados 2024. La joven artista se ha consolidado como una de las mejores cantantes en el sur del país. Actualmente, se encuentra casada con Patric Lundberg y viene realizando varias colaboraciones como con Ernesto Pimentel.