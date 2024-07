Azucena Calvay confiesa cómo se vengó cuando le fueron infiel: "El karma tarda, pero llega"

Azucena Calvay es una de las artistas de cumbia más queridas por los peruanos y que ganó gran popularidad hace menos de dos años. La joven cantante estuvo en el podcast de Edson, donde reveló muchas cosas y que le fueron infiel, pero ella se vengó.

La cantante Azucena Calvay es una joven de 22 años que viene triunfando en el género de la cumbia peruana con su estilo musical, talento y gran humildad con sus fans. En más de una ocasión, la artista ha demostrado que tiene un carácter fuerte y que no perdona nada.

Edson Dávila invitó a la intérprete a su podcast, donde terminó revelando muchos detalles de su vida. Entre los temas que tocaron fueron sus estudios en Medicina General, su familia, su relación sentimental, su carrera musical, entre muchas cosas más. Durante todo el momento, la joven se divirtió al máximo y cuando realizaron el juego de una ruleta, tenía que confesar algo que jamás había dicho.

Fue en ese momento, en que Azucena Calvay dejó sorprendido a todos las personas que asistieron en el podcast de Edson. La artista reveló que fue infiel a un antiguo novio, que la había engañado, encendiendo el programa y contó con el apoyo de todos.

"Bueno, en mi anterior relación me engañaron y de ahí también engañé, pero él nunca lo supo y recién te estas enterando. No una, sino dos veces. Me vengué dos veces con diferentes, ay que recalcar. Fue muy buena (venganza) el karma tarda, pero llega", expresó la cantante de cumbia en el podcast.