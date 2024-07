¡Preocupa a sus fans! Magaly Medina revela el motivo de su ausencia en su programa

La conductora de espectáculos Magaly Medina ha causado polémica luego de ausentarse en su programa 'Magaly Tv la Firme' por lo que la periodista usó sus redes sociales para comunicar a sus televidentes el motivo de su ausencia.

Como se recuerda hace unas semanas atrás Magaly también faltó al programa debido a fuertes problemas de salud que le impedían conducir su programa como de costumbre.

Magaly se ausenta en su programa

El día de ayer jueves 25 de julio el programa 'Magaly Tv La Firme' causó sorpresa al evidenciarse que se trataba de un programa grabado, esto extrañó a los televidentes quienes esperaban contenido nuevo.

Es así que Magaly Medina no fue ajena a la preocupación de sus fieles seguidores y publicó en redes lo que viene haciendo que le ha impedido presentarse en su programa de espectáculos.

Magaly de vacaciones

Sin embargo, a través de las redes sociales, la popular 'Urraca' dio a conocer el por qué no aparecía frente a cámaras. En ese sentido, se conoció que Medina se encuentra en Estados Unidos, específicamente en Miami, disfrutando de unas vacaciones.

Magaly Medina compartió videos y fotos junto a su esposo, Alfredo Zambrano, en las playas de Miami. Además, mostró el encuentro que tuvo con su amigo y empresario, Renzo Costa, y escribió: "Como en los viejos tiempos".

Al parecer la conductora ha decidido darse un respiro de la carga laboral y viene disfrutando de unas cortas vacaciones ya que este fin de semana se celebra Fiestas Patrias lo que indicaría que su estadía en Miami tiene para rato.

Se puede deducir que el día de hoy la popular 'Urraca' tampoco se presentará en su programa y solo se emitirá otro programa grabado para no dejar sin contenido este horario que suele ocupar.

Hasta hace algunas semanas atrás la conductora faltó al programa a causa de una faringitis que le impedía hablar asimismo la fiebre fueron factores que le imposibilitaron conducir en 'Magaly Tv La Firme'.

Magaly chanca a Farfán por no invitar a Paco

La periodista Magaly Medina presentó un segmento humorístico titulado 'Enchocolatados', que rendía tributo al programa de Farfán. En este segmento, el exarquero Paco Bazán no dudó en defenderse y bromear con los comediantes, haciendo como si hubiera participado en la entrevista que Jefferson le había prometido.





Recordemos que la Foquita Farfán le había prometido a Paco Bazán que si llegaba a determinado número de seguidores en su canal de YouTube lo invitaría. No obstante, esto no llegó a cumplirse hasta la fecha. Tras ello, Magaly Medina dejó entrever las verdaderas razones por las que el '10 de la Calle' aún no cumple su promesa.

"No, se defiende, ah. No, que tiene calle, pues tiene calle. Mira, si con estos dos chistosos él se ha lucido porque tiene correa y lo sabe vacilar. Claro que también le han tomado el pelo, pero de muy buena gana y él se deja", dijo en un primer momento.

Magaly Medina día tras día alegra los hogares de miles de peruanos con su sintonizado programa con sus ocurrencias y sus polémicos ampays que han caracterizado a la conductora como la reina del chisme.