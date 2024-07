¡Las confrontó! Ana Paula Consorte cuadra a conductoras de América Hoy tras polémica con Paolo Guerrero

La pareja de Paolo Guerrero, Ana Paula Consorte utilizó su canal de difusión en Instagram para responder a los comentarios y reportes emitidos el miércoles 17 de julio en 'América hoy' sobre el 'Depredador', padre de sus hijos. La garota manifestó su descontento con un firme mensaje dirigido a los presentadoras del programa matutino.

En ese sentido, sostuvo que se desvió completamente el tema y dejó en claro que no soporta que sigan hablando de su vida privada. Conoce más detalles en la siguiente nota.

A través de su canal de difusión en Instagram, la modelo Ana Paula Consorte expresó su molestia contra las conductoras de América Hoy, quienes continúan criticando a Paolo Guerrero tras su reciente polémica con el club César Vallejo. En ese sentido, la garota emitió un enérgico mensaje contra las presentadores y aseguró que solo difunden mentiras.

"No voy a decir mucho más sobre el tema porque eso es lo que quieren y necesitan. Ayer vine aquí al canal a hablar de las mentiras que se están diciendo relacionadas con contratos y acuerdos. Hoy están completamente desorientados hablando de mí (en privado), de lo que hago o de lo que no hago" , empezó diciendo Ana Paula Consorte.

"Vaya escapatoria del tema cuando no hay discusión, ¿no? Ahora creo que está todo claro, desviaron completamente el tema. Aquí terminó este asunto" , agregó la pareja de Paolo Guerrero en su canal de difusión de Instagram.

De esta forma, Ana Paula Consorte confrontó a las conductoras de América Hoy, pues como se conoce, no duda en responder a quienes la critican mostrando el fuerte carácter que tiene. Incluso, generó una ola de reacciones en sus redes sociales, sobre todo de sus seguidores que la apoyan.

En medio de la polémica entre Paolo Guerrero y el club César Vallejo, Ana Paula Consorte decidió encarar a Brunella Horna a través de sus redes sociales. Cabe resaltar que el 'Depredador' ha recibido una ola de críticas en las redes sociales por negarse a jugar ante Alianza Lima durante el último partido de la César Vallejo.

"Al parecer no (hablas con Richard Acuña), porque hablas tontería y media. Pregúntale bien a tu marido que él sabía, Paolo le comunicó a RA que no jugaría más, le comunicó al entrenador que no se sentía apto o en condiciones para jugar", expresó Ana Paula mediante Instagram.