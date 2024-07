María Pía Copello cuenta la devastadora ruptura que tuvo: "Lloré seis horas seguidas"

María Pía Copello ha confesado que una dura separación la marcó profundamente. La conductora será la próxima invitada en el podcast de Magaly Medina, donde compartirá detalles de este terrible momento que la afectó a tal punto de llorar seis horas seguidas.

María Pía Copello, conocida por su alegría y carisma en la televisión, mostró su lado más vulnerable en una entrevista con Magaly Medina, su amiga de muchos años. Durante la charla, María Pía habló sobre una ruptura amorosa que la llevó a una profunda depresión.

"Sentí que estaba bien que habíamos terminado. Era un cadáver, mi hermana entraba al baño y me dice que me veía verde, muy incómoda y nunca me dijo nada. Cerré la puerta y lloré seis horas seguidas", confesó María Pía, dejando ver lo difícil que fue esa etapa de su vida.