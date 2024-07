María Pía Copello responde a críticas sobre su físico: "Yo no tengo mucha cintura, ni cadera"

Las críticas en redes sociales son el pan de cada día y muchos personajes del espectáculo son víctimas de este cruel mundo del ciberespacio que es usado para atacar a a través de una pantalla siendo una de las personas perjudicadas la talentosa María Pía Copello.

La conductora de 'Mande quien mande' respondió a los comentarios que viene recibiendo en redes sociales sobre su aspecto físico a pesar de ser una de las mujeres mas bellas del país.

La conductora de tv María Pía Copello ha sido 'saco de boxeo' de diversos cibernautas en redes sociales que se atrevieron a criticar su cuerpo, a pesar de que la ex animadora infantil conserva una excelente figura a sus 47 años ha tenido que lidiar con comentarios de todo tipo.

El programa de 'Más Espectáculos' entrevistó a la conductora sobre estas críticas que ha recibido a lo que María Pía contestó bastante tranquila e incluso agradecida con sus detractores.

"Yo no digo que sea la más o la que tenga la cinturita no... pero en ves de evaluar el todo ellos se central ahí en el defecto, si pues yo no tengo mucha cintura, no tengo mucha cadera tampoco pero que hago pues no puedo hacer nada" , dijo Pía entre risas.

Es muy de su estilo tomarse los comentarios negativos deportivamente y no enfocarse en cada uno de ellos para que no afecte su estabilidad emocional y por el contrario, centre su energía en cosas que si aporten a su vida personal.

Incluso agregó que gracias a sus haters ahora tiene una nueva idea de negocio para todas aquellas que sientan inseguridad en su cuerpo y puedan lucirse regias y despampanantes.

"Gracias a mis haters que me adoran tanto y que me inspiran como les he dicho, les agradezco voy a lanzar una colección que les va a moldear la figura de otra manera para quienes no son tan o no tienen tanta cinturita como yo o no son tan acinturadas", concluyó la conductora feliz por este nuevo paso en su vida laboral.