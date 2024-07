Leslie Shaw brilló en concierto de Armonía 10, pero fans preguntan: ¿No es el vestido que utilizó Luciana Fuster?

La agrupación Armonía 10 celebró su aniversario número 52 al lado de diferentes artistas de renombre. En ese sentido, Leslie Shaw sorprendió a sus seguidores al aparecer en el escenario junto a la icónica orquesta peruana. De igual forma, el vestido que usó la rubia cantante no pasó desapercibido por los fans, quienes notaron que es similar al que usó Luciana Fuster.

A través de las redes sociales, muchos seguidores de Leslie Shaw se preguntaron si la rubia cantante se habría inspirado en el vestido que usó la actual Miss Grand International. Conoce más detalles en la siguiente nota.

¿Leslie Shaw utilizó el mismo vestido que Luciana Fuster?

En medio de un concierto inolvidable, Armonía 10 celebró su aniversario 52 al lado de grandes artistas como Cesar BK, Ernesto Pimentel, Corazón Serrano, entre otros. No obstante, la sorpresa de la noche fue Leslie Shaw, quien deslumbró en el escenario junto a la icónica orquesta.

Y es que el hermoso vestido que lució Leslie Shaw también llamó la atención de los usuarios en redes sociales, pues muchos se preguntaron si era el mismo vestido que usó Luciana Fuster en uno de sus desfiles. Recordemos que la modelo peruana ha logrado gran fama a nivel internacional.

Por tal motivo, muchos usuarios se percataron que Leslie Shaw habría usado un vestido similar. "¿Ese no es el vestido que utilizó Luciana Fuster?, "Se parece mucho al vestido de Luciana", "Se inspiró", "Se parece", "El de Luciana tiene hombros y es más largo, no se parece en nada", "Sí se parece, cómo que no", fueron alguno de los comentarios en las redes sociales de Leslie Shaw.

¿Qué vestido usó Luciana Fuster?

Las redes sociales siempre están al tanto de todos los detalles de los artistas y es por eso que muchos recordaron el vestido que usó Luciana Fuster en uno de sus desfiles en 2023. En ese sentido, muchos fans se preguntaron si Leslie Shaw se inspiró en el estilo de una de las vestimentas de la modelo peruana.

@meryjanettt Nuestra Luciana Fuster está cerca de la gran final del Miss Grand International, está dejando en alto a nuestras bella mujer peruana y necesita de todos para ganar la competencia Miss Grand International. Ella deslumbró en la preliminar al jurado con un hermoso vestido con tonos rojos y dorados, colores de los mantos andinos de nuestro Perú. La Miss Grand Perú 2023, se lució ante las otras 68 candidatas del certamen de belleza, en la competencia preliminar realizada en Vietnam. Arriba Perú, si se puede ! ♬ sonido original - JanetIzquierdo

Al notar la similitud entre ambos vestidos, muchos internautas consideran que Leslie Shaw sí tomó inspiración de Luciana Fuster para el vestuario que utilizó en el aniversario de Armonía 10. No obstante, hay fans que notaron ciertas diferencias entre ambos vestidos y aseguraron que no son totalmente iguales, tal es el caso de los hombros y la forma de la cola, pues en el de Luciana Fuster se aprecia una cola más larga y con un tono rosado al final.