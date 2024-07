¿Cerrando ciclos? Christian Cueva borra las fotos con su esposa de sus redes sociales

El jugador Christian Cueva nuevamente ha despertado la polémica luego de borrar todas las fotos que compartía con Pamela López de sus redes sociales y es que el pelotero anteriormente presumía cada momento con la madre de sus hijos.

Tal parece que el divorcio es inminente y así como se sabe en estos últimos días se ha especulado que el jugador nuevamente estaría manteniendo una relación sentimental con Pamela Franco.

¿Una despedida?

Christian Cueva al parecer decidió ponerle punto final a su matrimonio con Pamela López sin posibilidad de una reconciliación y es que esto aparentemente ha quedado confirmado luego de que el popular 'Aladino' eliminara todo rastro de la madre de sus hijos en su cuenta oficial de Instagram.

Hasta hace algunos días Pamela y Christian mantenían sus redes sociales intactas con sus fotografías familiares sin embargo de un momento a otro Christian Cueva decidió borrar todas las fotos con Pamela López.

Perfil de Christian Cueva

La ex parejita solía presumir sus viajes familiares y sus cenas románticas en sus cuentas de Instagram sin embargo ahora esos recuerdos solamente han quedado registrados en las redes de Pamela López quien hasta el momento mantiene su perfil intacto.

Se sabe que el pasado domingo 7 de julio Pamela celebró el cumpleaños de su hija sin la presencia del jugador dando a entender que su separación es definitiva.

Diversos usuarios han criticado a Pamela López y es que la madre de familia habría perdonado varias infidelidades del jugador a esto se le suma que al parecer el deportista no se habría rendido en reconquistar a Pamela Franco por lo que algunos cibernautas han criticado a López de no tener dignidad y no hacerse respetar como mujer.

Pamela López celebró el cumpleaños de su hija y Christian Cueva no habría asistido

Este último fin de semana Pamela López nuevamente acaparó la atención de los medios de comunicación pero no por publicar alguna indirecta en referencia a su reciente ruptura con Christian Cueva sino por el cumpleaños número 10 de su hija lo que sí despertó la polémica es que el jugador no habría asistido a la celebración de su engreída.

Pamela López viene recibiendo el apoyo emocional de sus amistades y familiares pero en especial de sus dos grandes amigas Brunella Horna e Ivana Yturbe quiénes no solo se encargaron de darle el apoyo emocional a la madre de familia sino que también se encargaron de los canjes para hacer realidad el cumpleaños de la menor.

Yturbe y Horna agradecieron a través de las redes sociales las marcas que fueron parte de esta celebración haciendo especial el cumpleaños de la pequeña.

"Felices 10 años de mi vida. Siempre juntas amor de mi vida", escribe Pamela López en una de sus publicaciones donde aparece con su engreída.

En otras publicaciones que compartió Pamela se puede ver cómo disfruta con sus pequeños, sin embargo, el gran ausente fue Christian Cueva quien al parecer no habría asistido a este cumpleaños, no se sabe si por las diferencias que mantiene con la madre de sus hijos.

Finalmente, a pesar de que Christian Cueva no estuvo presente al parecer en la celebración del cumpleaños de su hija , publicó una fotografía en sus redes sociales con la menor saludándola por su onomástico.