¿Terribles coincidencias? Lapadula y Anderson Santamaría habrían 'juergueado' con Mayra Goñi

Según las imágenes difundidas, Gianluca Lapadula y Anderson Santamaría fueron captados divirtiéndose en un yate en Miami. En uno de los clips, se ve a Lapadula disfrutando de la bahía, mientras que Santamaría aparece cantando y bebiendo con un amigo. Lo curioso es que Mayra Goñi también publicó fotos en su Instagram desde un escenario idéntico, lo que levantó sospechas.

Rodrigo González y Gigi Mitre no pudieron evitar especular sobre la coincidencia.

No es la primera vez que Mayra Goñi se ve involucrada en una polémica relacionada con un yate. En abril, el mismo programa mostró un video de ella en un yate promocionado por un empresario chino, lo que generó controversia.

En ese entonces, Mayra aclaró: "La otra vez estuve en una fiesta y conocimos con mis amigas a un promotor que nos dijo que nos podía dejar entrar a discotecas. Habló con mi amiga y le dijo que tenía un bote para salir si queríamos. Yo le dije que pregunte bien antes de ir... Cuando llegamos, vimos que era un bote medio raro y no quería que me graben porque se podía malinterpretar".

Mayra continuó explicando que se sintió incómoda y sospechosa del entorno en el yate.

"Me parecía sospechoso el nombre del barco. Como que dije: 'Oh, my God, en qué nos estamos metiendo, por qué aceptamos esto'. Y la miraba a mi amiga como diciendo: 'Ya ves a lo que me refería'", mencionó.