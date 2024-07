Stephanie Valenzuela sobre el ampay que tuvo con Anderson Santamaría: "Nos asustaron"

Stephanie Valenzuela decidió romper su silencio sobre los rumores que la vinculaban con el futbolista Anderson Santamaría. En una reciente entrevista en el programa "Amor y Fuego", la modelo peruana habló abiertamente sobre su relación con el jugador del Atlas de México y de la selección peruana.

Stephanie Valenzuela aclaró los rumores sobre su relación con el futbolista Anderson Santamaría en una reciente entrevista. La modelo se mostró abierta y sincera sobre su conexión con el jugador, detallando si hubo o no algo entre ellos.

Tefi Valenzuela comenzó explicando que tanto ella como Anderson Santamaría están solteros y sin hijos.

"Anderson Santamaría, al igual que yo, somos solteros, ninguno tiene hijos. Si quisiéramos haber tenido algo, tampoco tendría nada de malo. Si quisiéramos tener hijos en un futuro, tampoco tendría nada de malo" , dijo Valenzuela, dejando claro que no había impedimentos para una relación entre ellos.

La modelo también reveló cómo el ampay publicado por "Amor y Fuego" afectó la posible relación entre ambos.

"Después de ese ampay que ustedes sacaron, como que más bien nos asustaron a los dos. No llegó a trascender la cosa" , comentó. Stephanie señaló que en ese momento, solo estaban comenzando a conocerse como amigos y que el ampay detuvo cualquier avance en su relación.

Valenzuela detalló que cuando fueron ampayados, aún no había pasado nada entre ellos.

"Recién estábamos conociéndonos como amigos peruanos que hay en México. En ese momento no llegó a pasar nada, justamente por el ampay" , indicó, aclarando que no hubo una relación sentimental.

A pesar de que no llegaron a tener una relación, Stephanie Valenzuela no dudó en elogiar a Anderson Santamaría.

"Está soltero, no tiene hijos, está guapo, es un buen hijo, trabajador, va a misa los lunes, es un buen chico. Siempre me habla de sus papás" , expresó. Estas palabras muestran el respeto y la admiración que tiene por el futbolista.

Finalmente, Stephanie fue clara sobre el estado actual de su relación con Santamaría.

"Después del ampay no lo he vuelto a ver. No llegué a tener nada con él", concluyó, poniendo fin a las especulaciones sobre un romance entre ellos.