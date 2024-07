Joel Pinto rechaza que Pamela López se haya involucrado en su relación: "Estaba separado"

El jugador Joel Pinto se comunicó con el programa de 'América Hoy' para de una vez por todas aclarar la situación en la que se ha visto envuelto y es que el deportista quiso desmentir las acusaciones en contra de Pamela López que la señalan como la otra hace varios años atrás.

Como se sabe el programa de 'Amor y Fuego' sacó a la luz un informe en donde la ex esposa de Pinto afirmaba que Pamela López se había metido en su relación dejando entrever que todo lo que le está pasando actualmente a la todavía esposa de Cueva es producto del karma.

Joel Pinto decidió romper su silencio y evidentemente fastidiado decidió desmentir todo lo que se viene diciendo estos últimos días acerca de la relación que mantuvo en el pasado con Pamela López expareja de Christian Cueva.

El deportista confirmó que sí mantuvo una relación en el 2010 con Pamela López pero descartó que haya sido en medio de una relación o cuando se encontraba con su ex esposa.

Asimismo, recalcó que al cabo de los cinco o seis meses que compartieron juntos cada uno decidió seguir su camino y no volvieron a saber nada el uno del otro ya que cada uno decide formar su familia.

"Obviamente que por la prensa yo sé que tiene una relación con Christian Cueva ... Pero yo tengo mi familia 14 años... Yo no lo puedo creer", dijo Joel disgustado con todo el escándalo que se ha generado en el que se ha visto involucrado cuando considera que no tiene nada que ver.

Finalmente, le mandó su chiquita a su ex esposa recalcando que se ha esmerado por dañar su imagen y reputación cuando él en ningún momento ha dado motivos para ser titular de escándalos y mucho menos cuando ya tiene su propia familia.

"La persona que comentó eso, se sentirá feliz haciendo eso, dañando mi imagen, no sé hermano la verdad la otra parte va a decir que no y es su palabra contra la mía pero yo sé cómo han sido las cosas" , concluyó.

Hasta el momento, Pamela López no ha salido a desmentir esas acusaciones en su contra que la señalan como la amante en el pasado ya que prefiere enfocarse en refugiarse en el amor de su familia debido a que estaría pasando por otro momento difícil a causa de su matrimonio con Christian Cueva.

Rodrigo González, conductor del programa "Amor y Fuego", leyó un mensaje impactante que le envió una seguidora. Esta mujer, que asegura ser la exesposa del arquero Joel Pinto, afirmó que Pamela López se metió en su matrimonio hace más de una década.

"Tampoco tenemos que poner de víctima a Pamela López, ustedes no conocen su pasado, no tienen idea de lo que me hizo en el año 2010 mientras yo era esposa del arquero Joel Pinto, el Gato Pinto. Me hizo exactamente lo mismo que hoy se lo hace Pamela Franco", escribió la seguidora.