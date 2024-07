Vanessa Pumarica, amiga de Pamela Franco, envía mensaje a esposa de Cueva: "Él ya decidió"

Nuevamente Pamela Franco y Christian Cueva están en el ojo de la tormenta, luego de que la camioneta del futbolista haya sido vista ingresando a la fiesta de cumpleaños de la cumbiambera. Ante ello, la amiga de la cantante, Vanessa Pumarica, se pronunció al respecto para respaldar a su íntima.

Cabe resaltar que Christian Cueva anunció el fin de su matrimonio con Pamela López luego de que 'Amor y Fuego' revelara las imágenes de su camioneta en el 'tono' de Franco. Ante ello, Pumarica no dudó en enviarle un fuerte mensaje a la aún esposa de Cueva. Conoce más detalles a continuación.

Vanessa Pumarica envía mensaje a Pamela López

La amiga de Pamela Franco fue consultada sobre la polémica entre la cumbiambera y Christian Cueva. En ese sentido, Vanessa Pumarica mandó un fuerte mensaje a Pamela López, la aún esposa del futbolista y respaldó a su amiga.

"En mi opinión, no creo que haya sido una obsesión, yo creo que él (Cueva) ha estado enamorado. Ahora no sabría decirte porque yo no hablo con él", dijo entre risas Vanessa Pumarica.

Incluso, la amiga de Franco negó la presencia de Christian Cueva en la fiesta de cumpleaños. No obstante, reconoció que el futbolista sí estuvo enamorado de la cantante de cumbia en su momento y le envió un mensaje a Pamela López.

"A veces hay actitudes que una como mujer, deberíamos darnos cuenta que no es pues y no podemos obligar o insistir en algo que probablemente no pueda funcionar porque con todo lo que pasó, yo, si fuera ella (Pamela López) yo no viviría tranquila", indicó para el programa de Ethel Pozo.

Asegura que Christian Cueva ya tomó su decisión

En esa misma línea, Vanessa Pumarica habló sobre el comunicado de Christian Cueva en donde finaliza su relación con su esposa Pamela López. Y es que la amiga de Pamela Franco sostuvo que el futbolista ya tomó su decisión y decidió 'aconsejar' a su aún esposa.

"Yo supongo que él al pedir perdón... él al querer cambiar, también ha puesto de su parte, pero si él dice ahí en el comunicado... entonces supongo que eso no funcionó. Todo es doloroso en esta vida, pero en algún momento hay que tomar las decisiones y él ya las tomó, si él le sacó un comunicado es que ya las tomó. No creo que sea por una tercera persona, no fue por Pamela Franco, imposible", dijo Vanessa Pumarica.

Por tanto, Vanessa Pumarica asegura que Christian Cueva ya tomó su decisión y considera que su comunicado del fin de su relación con la cantante Pamela López no se debe a ninguna tercera persona.