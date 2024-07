Janet Barboza asegura que intentan desprestigiar a Pamela López con escándalo de Joel Pinto: "No sería el único caso"

Tras el escándalo de Pamela Franco y Christian Cueva, quien anunció el fin de su relación con Pamela López, una ola de críticas ha iniciado en contra de ambos. No obstante, la aún esposa del futbolista también ha sido blanco de duras acusaciones, pues la expareja del arquero Joel Pinto salió a dar una fuerte revelación.

Ella aseguró que Pamela López se habría metido en su relación del 2010. Ante ello, Janet Barboza aseguró que tiene pruebas de que no sería la única persona que intenta desprestigiar a la aún esposa de Christian Cueva. ¿Cuál será la verdad? Conoce más detalles en la siguiente nota.

Janet Barboza y su fuerte revelación sobre Pamela López

Recientemente, Pamela Franco y Christian Cueva vuelven a estar en el ojo de la tormento tras ser otra vez vinculados. No obstante, todas las críticas no serían solo para ellos, pues Pamela López, aún esposa del futbolista, ha recibido una fuerte acusación de la expareja del arquero Joel Pinto.

Y es que la mujer acusó a López de haberse metido en su relación en el 2010. Ante ello, el arquero salió a dar su versión de los hechos y reconoció que tuvo un romance con Pamela López que duró 5 o seis meses. Por tal motivo, Janet Barboza se animó a dar fuertes revelaciones entorno a la ex de Christian Cueva asegurando que habría más personas que intentan desprestigiarla.

"Hay gato encerrado acá. Para mí que están intentando manchar la imagen de Pamela López, no sé con qué intereses, quizá para blanquear otras situaciones, otras relaciones. No les puedo contar algo más que sé, aún, porque no me han autorizado a mostrar la siguiente conversación pero no sería el único caso en el que están intentando dejar pésima a Pamela López", empezó diciendo la 'Rulitos'.

"Saquen sus propias conclusiones, yo esperaré autorización para poder contarles más. A mí me mandan pruebas pero no me autorizan a mostrar", acotó Janet Barboza.

Joel Pinto reconoce romance con Pamela López

Esta mañana, América Hoy mostró un informe en donde se comunicaron con el arquero Joel Pinto para saber su versión de los hechos sobre las acusaciones de su expareja. Recordemos que la mujer sostuvo que la ex de Christian Cueva se habría metido en su relación con Pinto en 2010.

Ante ello, el arquero aclaró la situación, pues sale a la luz esta historia luego de muchos años. "Estaba separado de mi esposa, empezó el proceso de divorcio pero nunca supimos nada del otro", comentó indignado.

"Obviamente que por la prensa yo sé que tiene su relación con Christian (Cueva) pero yo tengo mi familia 14 años, yo no lo puedo creer", agregó molesto. "La persona que ha comentado eso se sentirá feliz haciendo eso, dañando mi imagen no sé", acotó.

En ese sentido, el pelotero reconoció que sí tuvo un romance con Pamela López, pero no como su expareja detalló. Es por ello que Janet Barboza considera que están intentando desprestigiar la imagen de la expareja de Christian Cueva.