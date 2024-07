¡Qué fuerte! Tomate Barraza acusa a conocido influencer de crear y difundir imágenes explícitas de su hija: "Es un delito"

Carlos 'Tomate' Barraza ha hecho una fuerte acusación contra un conocido influencer y streamer peruano. El cantante lo acusó de crear y difundir el contenido explícito de su menor hija Gaela Barraza, además, comunicó que la denuncia ya fue interpuesta.

En su más reciente participación en el podcast de Carlos Orozco, Más Vale Tarde, Carlos Barraza sorprendió a los internautas al acusar al streamer Juan Andrés Luján Carrión, más conocido como Sideral, de presuntamente atentar contra la integridad de su hija.

Enseguida, le dirigió directamente al creador de contenido para enviarle un fuerte mensaje y advertirle que podría pasar casi una década tras las rejas de comprobarse la acusación en su contra.

Tras las fuertes acusaciones de Carlos Barraza, Sideral se conectó mediante una transmisión en vivo y negó todas las acusaciones en su contra y asegurando que habían suplantado su identidad.

"Esto va para ti, Carlos Barraza. Me apena mucho por los que estás pasando y me solidarizo, no me gustaría que un huev** venga a hacer eso a mi familiar, pero quiero decirte que yo no fui, están suplantando mi identidad, pero me parece malazo que afirmes que yo soy, me apena bastante", expresó.