¿Traición? Tomate Barraza indignado con familiar porque "robó" el nombre de su orquesta: "Fue una bajeza"

Tomate Barraza se mostró indignado en una reciente exclusiva para el programa de podcast 'Tu quieres show?', presentado por ChiquiWilo en donde el artista logró contar el motivo por que su orquesta tuvo que cambiar de nombre de 'Los Barraza' a 'Tomate Barraza en la casa'.

El artista afirmó que fue un familiar quien tomó el nombre de la orquesta y que esto le trajo serios problemas, pese a ello, busco una solución para que orquesta siga deleitado a su público.

"Fue una bajeza"

Tomate Barraza brindó una entrevista exclusiva para 'Tu quieres show?' en donde en una conversación con el popular ChiquiWilo reveló los motivos que lo condujeron a cambiar el nombre de su orquesta haciendo responsable a un familiar por haber usurpado, según Tomate el nombre en Indecopi.

"El nombre estuvo patentado por mi mamá (...) pero sabes perfectamente que los nombres en indecopi tienen un tiempo y caducan y uno tiene actualizar", dijo inicialmente.

Tomate aseveró que se dio con la sorpresa de que un familiar había patentado el nombre de la orquesta por lo que se encuentra en medio de una batalla legal para recuperar el nombre que identificó a su agrupación.

"Lo tomo como una traición como una deslealtad lo tomo como una bajeza lo tomo como algo impropio asqueroso", afirmó Tomate bastante indignado con lo sucedido y recalcó que hoy en día ya no confía en nadie, ni en la propia familia.

Asimismo, Barraza afirmó que se sintió bastante dolido ya que sintió que su propio familiar no tuvo ni la más mínima consideración por el esfuerzo que requiere sacar adelante una orquesta.

"Porque imagínate tú haces un proyecto con sangre sudor lágrimas te sacas la mi** por el proyecto para que venga una persona de buenas a primeras y porque apellida como tú para que usurpe y robe porque eso para mí es un robo", agregó.

Finalmente, Tomate recalcó que trata mantenerse al margen de los escándalos pero si se meten con su familia es capaz de todo y en esta ocasión sintió que 'tocaron carne' ya que la orquesta fue iniciada gracias al apoyo de su madre, siendo la parte fundamental para el despegue de la agrupación que hasta el día de hoy son los preferidos del público.

"Es un familiar yo soy una persona muy radical a mí no me gusta que jod*n la vida, desgraciadamente esta persona jugó en pared con otras y luego me di con la sorpresa que él no me estaba patentado por esta personal", acotó.

Se sabe que el tema viene siendo llevado por la vía judicial esperando el descargo de la otra parte involucrada para que pueda sustentar como sacará adelante el proyecto 'Los Barraza' ya que según Tomate no lo estaría trabajando.

"Tomate" Barraza saca cara por Ethel Pozo: "He visto peores actrices"

Sin duda, una de las figuras de "Chollywood" más criticadas es Ethel Pozo. El hecho de ser la hija de Gisela Valcárcel la hizo cargar con ese peso desde muy pequeña, por lo cual, siempre ha estado en el foco de atención.

Los comentarios en contra llegaron con más frecuencia cuando se anunció su ingreso como conductora principal de "América Hoy". Diversos cibernautas aseguraron que tenía "vara", ya que su mamá es la dueña de la productora (GV Producciones) que realiza este programa, sin embargo, se defendió señalando que ella había terminado sus estudios en Ciencias de la Comunicación.

Las críticas volvieron hace unos meses cuando sorprendió al aparecer en la novela "Maricucha 2", producción nacional encabezada por Michelle Alexander, coincidentemente, su cuñada. El tema de la "vara" nuevamente salió a la luz y, nuevamente, la hija de Gisela se defendió asegurando que ella había tomado clases de actuación porque es una de sus otras pasiones.

En esa línea, "Tomate" Barraza, en una reciente entrevista con "Chiquiwilo", sorprendió al revelar que compartió salón de actuación con Ethel Pozo. Sin embargo, cuando le preguntaron por todos los comentarios negativos en contra de la conductora por sus "disfuerzos" en sus actuaciones, la "defendió" muy a su manera.