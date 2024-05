¡NO SE QUEDA CALLADO! Tomate Barraza revela detalles sobre su accidente de tránsito: "No tuve nada que ver"

'Tomate' Barraza concedió una entrevista al youtuber 'ChiquiWilo', donde ofreció su versión de los acontecimientos luego de verse involucrado en un accidente de tránsito. El incidente ocurrió en la madrugada del jueves 2 de mayo, cuando el conductor del vehículo en el que viajaba el cantante, un automóvil propiedad de su madre, realizó una maniobra arriesgada en la intersección de la Av. La Marina con Av. Sucre, en el distrito de Pueblo Libre.

Ante ello, el cantante reconoció que no tuvo nada que ver en el accidente, pues él estaba sentado en el asiento del copiloto. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Tomate Barraza cuenta su verdad sobre accidente de tránsito

Durante la charla con Chiquiwilo, 'Tomate' Barraza explicó que el incidente ocurrió aproximadamente a medianoche, cuando él y los otros integrantes de su banda se dirigían a una discoteca en San Juan de Lurigancho para un compromiso artístico.

En ese sentido, el aclaró que no estaba conduciendo la camioneta, sino que había designado a un conductor de confianza para esa ocasión, pues tener presentaciones continúas lo termina agotando.

"Yo no manejo de madrugada, es una de las cosas que nunca he hecho y que no me gusta. Uno termina recontra cansado haciendo un performance de cuatro shows en una noche, y manejar cansa, por eso es mejor tener un chófer de extrema confianza... Él estaba manejando y un auto nos chocó, así que ahorita están viendo el tema de quién tuvo la culpa, si no había giro a la izquierda o si el señor venía a excesiva velocidad", comentó.

Por otro lado, el cantante Barraza expresó su pesar por la rápida llegada de la prensa al lugar del incidente. Por tal motivo, criticó a "tres o cuatro reporteros que tergiversaron toda la información", insinuando que ellos habían sugerido que él estaba conduciendo el vehículo.

"No sé si mandarles una carta notarial porque sería gastar plata, pero me pareció estúpido cómo se manejó la situación. En el hipotético caso que eso hubiese sucedido, que me hubiera cambiado de sitio, ¿está mal? Si te cambias de copiloto a piloto es porque estás zampado o porque no tienes tus documentos, o hay algo anómalo. Pero yo no tendría por qué hacerlo, todo está en regla", precisó.

Se retiró del lugar porque lo empezaron a amedrentar

De acuerdo con 'Tomate' Barraza, su elección de marcharse del sitio donde ocurrió el accidente automovilístico fue producto de la presión ejercida por la otra parte implicada, quien le hizo saber sobre sus contactos en la industria y su intención de llevar el asunto a la televisión.

"En el momento que hubo el accidente, el chófer llamó a la esposa y la esposa llamó al amigo, y el amigo llamó a no sé quién, empezaron a decir que conocen gente del medio. Me comenzaron a amedrentar, a querer joder. Entonces, me fui, yo no tenía nada qué ver ahí. El carro no era mío y yo no estaba manejando. La actitud de la otra parte fue pésima y yo me conozco. Si yo les reclamaba, saldrían a decir: ay, me quieren pegar, qué abusivo. Entonces mejor me fui", explicó Tomate Barraza para el podcast de Chiquiwilo.