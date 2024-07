Jean Paul y Romina Gachoy más felices que nunca tras superar crisis matrimonial: "Viento en popa"

Jean Paul Santa María y Romina Gachoy atravesaron una dura crisis matrimonial hace varios meses y estuvieron a punto de terminar su relación. Sin embargo, después de luchar juntos han reavivado la llamas del amor y dicen estar más enamorados que nunca.

En una reciente entrevista con un diario local, el cantante habló sobre su gran éxito laboral y lo mucho que ha mejorado su relación con su esposa.

Jean Paul se mostró feliz de haber salido de la orquesta donde estaba anteriormente ya que ahora ha colaborado con artistas como Los Capos, Los Puntos del Amor, Resistencia Cumbiera, entre otros.

"Me he metido a hacer full cumbia sureña, que es lo que me encanta y apasiona y cada día está empezando a descentralizarse ya que no solo se escucha o se tiene en cuenta en el sur, poro Juliaca (Puno), sino que ya está empezando a sonar más en la capital y hasta en el norte", contó a Trome.