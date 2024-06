El Cuarteto de Nos llega a Perú: Banda uruguaya dará concierto como parte de su tour "Lámina Once"

El Cuarteto de Nos llega a Lima para ofrecer un inolvidable concierto este 14 de diciembre en Costa 21, con su tour "Lámina Once". Los fanáticos de la banda uruguaya más importante del momento del rock alternativo se preparan para ser testigos de una noche llena de una descarga electrizante de buena música. Conoce más detalles en la siguiente nota.

El Cuarteto de Nos ofrecerá concierto en Perú

Los fans de El Cuarteto de Nos están emocionados tras conocerse que la icónica banda uruguaya llega a territorio peruano para dar cierre al año y a su exitosa gira denominada "Lámina Once". Se presentarán en un único concierto el 14 de diciembre en Costa 21 y las entradas para el evento estarán a la venta desde mañana, jueves 20 de junio, a partir de las 10:00 a. m. a través de Teleticket.

El mencionado tour ha permitido que los queridos artistas visiten América Latina y Europa, y han logrado contundentes "sold out" en las presentaciones que han brindado, por lo que se espera que en Lima tengan el mismo éxito. Además, su disco "Lámina Once" obtiene cifras inimaginables, cerrando un 2023 y arrancando un 2024, triplicando audiencias en reproducciones audiovisuales, tanto en vivo como en las diferentes plataformas digitales donde se encuentra disponible. No en vano esta gira ha sumado 110 shows realizados y otras presentaciones por venir.

Cabe mencionar que el año pasado, en el 2023, la banda más importante de Uruguay logró un "sold out" en nuestra capital, demostrando que están en un buen momento artístico y dejando a muchos fans con la miel en los labios, con ganas de escuchar más del buen rock alternativo.

El Cuarteto de Nos continuará el tour "Lámina Once"

El Cuarteto de Nos seguirá con las presentaciones de su gira "Lámina Once" en Montevideo, Argentina, Chile, Ecuador, México, Uruguay, Estados Unidos y Europa. Pero eso no es todo, el grupo altamente conocido por su energía y letras ingeniosas, comenzará la producción de un nuevo disco que se espera con ansias esté disponible para el 2025.

La banda promete que, gracias al tour "Lámina Once", el sábado 14 de diciembre en Costa 21 se vivirá una noche que los fanáticos no podrán olvidar, pues en el grandioso concierto disfrutarán de un repertorio lleno de los más grandes éxitos de El Cuarteto de Nos y también tendrán la oportunidad de escuchar en vivo y directo las nuevas canciones de sus artistas favoritos.