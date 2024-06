¡A lo grande! Yarita Lizeth celebrará sus 14 años de carrera musical y presenta su nuevo tema en El Súper Show

La cantante Yarita Lizeth es una reconocida intérprete de la música andina que ha cautivado al público con sus canciones. Hoy en el programa de El Súper Show, la joven sorprendió anunciando al celebración de su aniversario número 14 en Lima junto a grandes artistas.

En el programa de El Súper Show conducido por Miguel Moreno y Roxana Molina, llegó la querida cantante Yarita Lizeth. La artista cantó varios de sus grandes éxitos musicales y respondió varias llamadas de sus seguidores, que le deseaban lo mejor en su carrera musical.

Además, la joven estuvo divirtiéndose con los locutores en la radio contando un poco sobre su trayectoria musical hace más de 14 años. También, agradeció el cariño de sus seguidores que la apoyan en cada lanzamiento que realiza como su nuevo tema "Libre Soltera", que ya está disponible en su canal de YouTube.

"No ha sido nada fácil, pero siempre pensando positivamente con mucha perseverancia. En el camino ha habido muchos tropiezos, muchos problemas. Mucha veces sí me he quebrado, pero gracias al cariño de mis fans, del público que me quiere, de mi familia... me he puesto fuerte y he podido superar muchas dificultades", cuenta Yarita.