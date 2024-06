'Toñizonte' hace pedido al alcalde de Lima sobre la Marcha del Orgullo 2024: "Queremos marchar no hacemos daño a nadie"

El conocido artista Toño Rodríguez conocido como Toñizonte se mostró fastidiado con la demora para aprobar la marcha por el Orgullo 2024, evento que se suele hacer todos los años conmemorando una fecha más en las que las personas gays, lesbianas o trans exigen igualdad y respeto.

Es así que el actor pidió a las autoridades competentes puedan agilizar este proceso para que miles de personas se unan con un mismo objetivo en donde solo predomina el amor, la aceptación, la empatía y el respeto por los demás.

Toño Rodríguez se encuentra realizando diversas presentaciones en la conocida discoteca llamada 'Down Town' lugar donde se hacen shows acompañados de musicales y demostrando el talento de diversos Drag Queens que pisan el escenario cautivando al público.

Es así que Toñizonte fue entrevistado por un medio local promocionando un show para este sábado 22 en el popular 'Vale Todo', a su lado se encontraba la artista Leslie Shaw quien también sería parte de esta fecha especial.

Sin embargo, Toño se encuentra incómodo con el retraso para realizarse la marcha del Orgullo 2024 y es que el Alcalde de Lima al parecer no estaría de acuerdo con este movimiento que se realiza a nivel mundial.

Asimismo, el artista reveló que este evento no hace daño a nadie ya que solo se enfocan en visibilizar a las personas con distintas orientaciones sexuales y que no dejan de ser seres humanos por lo que merecen ser tratados de igual manera que los demás.

Por otro lado, Leslie Shaw también se pronunció sobre el permiso que aún no se le otorga a este evento de parte del Alcalde de Lima Rafael López Aliaga.

"Hay niveles señor alcalde no se haga de rogar, todos vamos a estar ahí no lo van a poder evitar respeten jerarquías, todos los años salimos a marchar. La gente la pasa súper bien y es súper respetuosa" , agregó la rubia cantante.

Finalmente, Toño y Leslie se mantienen positivos y esperan que pronto se pueda organizar este evento que congrega a artistas, shows, y musicales.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, indicó este lunes que la Marcha del Orgullo 2024 está preaprobada, aunque emitió declaraciones discriminatorias al pedir que el evento evite acciones que él considera ofensivas hacia las creencias religiosas.

"El año pasado dimos la autorización completamente y fue la más exitosa en su historia. No me meto en la vida íntima de cada ser humano, pero pido respeto para mis creencias. [A menudo] hacen memes de mis creencias, me discriminan porque comulgo a diario y me toman fotos en las iglesias [diciendo]'¿otra vez comulgando?'. 'A ti, ¿qué te importa?", dijo en una rueda de prensa.