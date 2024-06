¿Les pone la cruz? 'Flaco' Granda decepcionado tras accidente en show de Jorge Luna y Ricardo Mendoza

Giancarlo 'Flaco' Granda, reconocido periodista deportivo, expresó su decepción tras sufrir un accidente durante su participación en el programa "Chapa Tu Money", conducido por Jorge Luna y Ricardo Mendoza. A través de sus redes sociales, compartió su experiencia y agradeció a quienes lo apoyaron.

El incidente ocurrió cuando Giancarlo Granda participaba en una dinámica del programa junto a Saskia Bernaola y Mateo Garrido Lecca. Durante uno de los juegos, al saltar sobre una superficie, esta se deslizó bajo su peso, provocando una fuerte caída. El impacto le causó un golpe en el coxis y una fractura en el brazo izquierdo, lo que requirió una operación de emergencia.

Mensaje de Giancarlo Granda. En su cuenta de Instagram, Granda relató su experiencia y mostró su agradecimiento a quienes lo apoyaron en este difícil momento.

"Este mal momento que gracias a Dios ya pasó me dejó algunas reflexiones que quiero compartir. Los que me conocen saben que le tengo bastante temor a las operaciones por una mala experiencia pasada, y quiero agradecer a todos aquellos que estuvieron conmigo con un mensaje de aliento, de ganas, gente muy cercana, personas conocidas y muchos seguidores que por tan solo verme a través de una pantalla me dieron mucho cariño, afecto y contención, los leí a todos", expresó Granda.