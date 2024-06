Magaly Medina hace de todo para regresar hoy a su programa: "Secretos de familia"

Magaly Medina, la famosa conductora de "Magaly TV La Firme", tuvo que ausentarse de su programa el lunes 17 de junio por problemas de salud. La periodista perdió la voz debido a una faringitis, pero está decidida a volver al aire hoy, martes 18 de junio, y ha compartido con sus seguidores los esfuerzos que está haciendo para lograrlo.

Magaly Medina hace de todo para regresar a su programa

Magaly Medina, la famosa conductora de "Magaly TV La Firme", perdió la voz por una faringitis. Por ello, no asistió a su programa del lunes 17 de junio. Hoy, martes 18 de junio, volverá a las pantallas y ha compartido con sus seguidores los esfuerzos que está haciendo para lograrlo.

El remedio casero de Magaly. A través de su cuenta de Instagram, Magaly Medina reveló que está tomando un remedio casero para recuperar su voz.

Magaly Medina toma remedio casero para recuperarse. (Instagram)

"Tomando una infusión de kion y cúrcuma mientras veo un impactante documental en Max. House of Hammer. Secretos de familia", escribió la periodista, mostrando su determinación de volver a la televisión lo antes posible.

La explicación a sus seguidores. El lunes, Magaly Medina se mostró muy desanimada al anunciar que no podría conducir su programa debido a su condición de salud.

Hoy no habrá #MagalyTVLaFirme porque Magaly Medina cuenta que tiene faringitis y no ha logrado recuperarse. Dice que mañana si hará programa 👇🏼 pic.twitter.com/hIAdSIsmxQ — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) June 18, 2024

"Mis queridos televidentes, les tengo que compartir una mala noticia, aunque para otros debe ser buenísima. Esta noche no voy a poder salir al aire porque tengo una faringitis que no me permite hablar", comentó en un video publicado en sus redes sociales.

¿Qué se transmitió en su lugar?

Aunque Magaly no pudo estar en vivo, el programa "Magaly TV La Firme" no dejó de emitirse. La producción decidió pasar notas pasadas para no defraudar a su fiel audiencia. Sin embargo, la conductora prometió volver hoy martes 18 de junio, aunque sea con la voz afectada.

"Nos vamos a perder el raje, pero mañana les prometo que ahí estaré aunque sea con esta voz. Gracias por su comprensión, los quiero mucho", añadió.

Un esfuerzo constante por mejorar. Magaly también compartió que ha hecho todo lo posible para recuperarse rápidamente.

"Ya me puse todas las inyecciones posibles, esta mañana he hecho todas las gárgaras que me han recomendado, pero aún no recupero mi voz a plenitud y esta noche sí que teníamos raje y mucho raje", explicó, lamentando no poder comentar los últimos chismes de la farándula.

La ausencia de Magaly generó muchas reacciones en redes sociales. Mientras algunos seguidores expresaron su preocupación y le desearon una pronta recuperación, otros aprovecharon para criticar su ausencia.

Sin embargo, Medina, fiel a su estilo, respondió a las críticas con un mensaje claro: "Yo no busco llevarme bien con nadie, como tú hay muchos que me odian por ser como soy, pero también hay otros (la mayoría) que me ama por la misma razón".

La promesa de su regreso. A pesar de su malestar, Magaly está decidida a no fallarle a su público. Su compromiso con sus televidentes es evidente, y espera estar de vuelta hoy para seguir con su programa habitual. Ya se lanzó la promoción de su programa del 18 de junio, en donde aseguran que Magaly vuelve con todo.