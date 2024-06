Yahaira Plasencia no quiso competir contra Daniela Darcourt en concurso televisivo ¿Tuvo miedo de perder?

Shantall Young Onetto, quien fue entrenadora vocal en "El Artista del año", compartió una historia inédita sobre Yahaira Plasencia y su participación en el desaparecido reality de talentos de Gisela Valcárcel, la cual avivaría los rumores de rivalidad con Daniela Darcourt en sus comienzos.

En dicho año, la salsera Yahaira Plasencia compitió en 'El Artista del año', pero no tuvo un buen desempeño por polémicas con el jurado. Conoce más detalles en la siguiente nota.

¿Yahaira Plasencia rechazó competir contra Daniela Darcourt?

En 2018, Yahaira Plasencia participó en "El Artista del Año", pero su experiencia estuvo marcada por constantes polémicas con el jurado y otras concursantes, como Daniela Darcourt. Shantall Young Onetto, la entrenadora vocal del programa, reveló un secreto que había sido mantenido en estricta confidencialidad sobre la exnovia de Jefferson Farfán.

En una exclusiva para América Hoy, Edson Dávila insinuó que La Yaha había evitado hacer un versus de canto con la intérprete de "Probablemente". Aunque al principio se pensó que era una broma, Shantall finalmente admitió que era cierto.

"Papá Armando me dice "vas a tener que cantar contra tu alumna" y yo dije "cómo voy a estar cantando". Al día siguiente la misma Yahaira me dice "vamos a competir juntas" y por Yahaira lo hice (...) Pero tenía que hacerlo con Daniela", dijo. Sin embargo, no se animó a contar el motivo de su negativa a competir contra Daniela. ¿Temía perder?

Compitió contra Shantall en 'El artista del año'

A pesar de sus esfuerzos y pedidos, Yahaira Plasencia no logró vencer a Shantall y perdió la competencia en dicho momento. Por otro lado, recordemos que la ganadora en la gran final del concurso fue Daniela Darcourt.

Es importante mencionar que, años después, Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt han actuado juntas en televisión y conciertos, negando así los rumores de rivalidad. Sin embargo, en el pasado, la expareja de Jair Mendoza tuvo dificultades para acercarse a su rival en el mundo de la salsa.

Ante ello, en redes sociales han circulado rumores sobre una presunta rivalidad entre ambas. No obstante, Yahaira Plasencia siempre se ha mantenido al margen negando estos rumores. Actualmente, la salsera ha incursionado por el mundo de las redes sociales, pues ha lanzado su nuevo podcast de entrevistas.

En dicho espacio transmitido por Youtube, Yahaira Plasencia ha entrevistado a diversas figuras del espectáculo como Cuto Guadalupe, Sergio George, entre otros. Por tal motivo, ella se encuentra centrada en dichos proyectos y marca su distancia de los escándalos.