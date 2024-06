Leslie Shaw agradece a sus fans por el gran éxito de su último tema: "Gracias por hacerme tendencia"

Leslie Shaw es una reconocida cantante de la música urbana que ha cautivado al público con sus éxitos a nivel internacional. Hace algunos días, la artista estrenó un nuevo videoclip musical donde viene siendo todo un éxito entre sus fans.

La cantante Leslie Shaw se ha convertido en una artista internacional, convirtiéndose en una gran representante de la música peruana. La joven ha colaborado con reconocidas figuras de la música mundial como Thalía. Ahora, se encuentra en medio de muchos proyectos donde sigue avanzando en su carrera musical.

Hace unos días, la joven estrenó una nueva producción musical que dejó impresionados a todos sus seguidores. Leslie Shaw compartió un video en TikTok, donde agradece a sus seguidores por el cariño y apoyo que le vienen dando al videoclip "Peruanita de TV".

El videoclip de la intérprete de "Faldita" cuenta con más de 50 mil reproducciones y comentarios de muchos usuarios elogiando el gran éxito de su tema. Además, tras el agradecimiento de Leslie Shaw, muchos fans comentaron que siempre la apoyarán en cada éxito que publique.

"Me sorprendes siempre, cada vez que veo un video tuyo tienes un look totalmente diferente", "La tengo en mi playlist, linda", "Lesly te admiro muchísimo peruana de corazón", "Lesli me encanta el tema esta fuego, se me pego, la escucho a cada rato", "Siempre te apoyaremos, hermoso video", "Está buena la canción, me encanta", fueron algunos de los mensajes de apoyo.