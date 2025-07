Tiktoker George Rubin defiende a Chechito y afirma que no usa prendas 'fake': "Se las vendí yo"

Hace unos días, se desató una batalla mediática entre Leslie Shaw y Chechito, debido a la participación del cantante en El valor de la verdad. La rubia acusó al chichero de utilizar prendas de lujo falsas. Sin embargo, el tiktoker George Rubin defendió a Chechito asegurando que no usa ropa de imitación, sino prendas originales, ya que él mismo se las vende.

Leslie se molestó con Chechito debido a que una de las preguntas de El valor de la verdad la involucraba directamente en un supuesto romance clandestino. Ante ello, despotricó contra el cantante en redes sociales y hasta le advirtió que su novio tomaría represalias si se lo encontraba.

La intérprete de 'Faldita' también señaló que estaba utilizando una gorra Gucci original en su viaje a Japón, pero llamó la atención que afirmara que Chechito gusta de usar ropa de exclusivos diseñadores. La respuesta de Leslie fue bien recibida por George Rubin.

Además, el popular creador de contenido de moda indicó que Leslie estaría molesta por las declaraciones de Chechito y dejó entrever que la rubia habría usado ropa falsa anteriormente, específicamente de la marca Moschino.

En 'El valor de la verdad' , Chechto le preguntó a Chechito si había tenido un affair con Leslie Shaw, pero antes de que pudiera responder, uno de sus acompañantes presionó el botón rojo, impidiendo que respondiera y obligándolo a pasar a otra pregunta sin dar explicaciones.

El actuar de Chechito no fue del agrado de Leslie, quien aprovechó sus redes sociales para aclarar que nunca ha tenido nada con su colega musical. Según explicó, pensó que Chechito desmentiría los rumores que venían circulando desde que se lanzó la promoción del programa, pero no fue así.

"Yo no he dicho nada de Chechito porque pensé que iba a responder sinceramente, que obviamente hay niveles y yo jamás me metería con él (...) ahora esta amistad se acabó, porque apretó el botón y no aclaró que no pasó absolutamente nada, sabiendo que yo tengo novio hace años. Me parece de mari... Eres un mar...", indicó.