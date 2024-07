André Carrillo reveló que Jefferson Farfán 'cuadró' a periodista deportivo en avión ¿De quién se trata?

Durante la más reciente edición de 'Enfocados', André Carrillo se sentó al lado de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola para contar más anécdotas que pocos hinchas conocían. En ese sentido, la 'Culebra' reveló que el '10 de la Calle' cuadró a un periodista deportivo cuando se encontraban abordo de un avión.

Y es que la 'Foquita' Farfán contó el motivo de este altercado mientras André Carrillo dio pistas sobre de qué periodista deportivo se trataba. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Jefferson Farfán le pegó a periodista deportivo

En la última entrevista de 'Enfocados', el programa de YouTube conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, André Carrillo contó más anécdotas que pocos internautas conocían. En ese sentido, reveló que en una oportunidad el '10 de la calle' cuadró a un periodista deportivo, lo cual dejó sorprendidos a los cibernautas.

El hecho habría sucedido cuando los jugadores se encontraron con un periodista deportivo en el mismo avión. "Estábamos en un avión donde había un periodista malcriado que hizo sufrir a mi negra (Amá Charo) y la hizo sufrir. El hombre a mí también me ha 'chancado', su nombre empieza con 'C' y su apellido con 'G'. cuando subimos al avión lo vemos sentadito...", relató el delantero de la 'Blanquirroja'.

En esa misma línea, Jefferson Farfán continuó con el relato. "Yo veo que estaba subiendo las escaleras del avión. En ese tiempo la gente andaba con su periódico, entonces yo enrollé mi periódico...", contó la 'Foquita'.

¿De qué periodista se trata?

A pesar que André Carrillo no reveló el nombre del periodista deportivo, sí se animó a detallar las iniciales, las cuales eran 'C' del nombre y 'G' de su apellido. Ante ello, muchos internautas en redes sociales empezaron a señalar que se trataría de Coki Gonzáles, no obstante, el comentarista deportivo nunca se ha pronunciado sobre este caso.

"El hombre estaba sentadito en el asiento '11 C' el negro le dio '¡Praaa!', en la cara. Uno. La vuelta, '¡Praaa!'. Tú crees que dijo algo. 'Callao, Chim-Pum'. Me gustó como solucionó Agustín", dijo con orgullo André Carrillo sobre su amigo.

"Lo que pasa es que, tú sabes que cuando hacen sufrir a la viejita, tú te vas para el otro lado, ya no piensas. Había que ordenas esa situación con el hombre directo, 'face to face'", explicó Jefferson Farfán sobre el motivo de su reacción.

Lo dicho por Jefferson Farfán dejó a entender que el periodista 'C' y 'G' habría incomodado a su madre 'Amá Charo', lo cual ocasionó que reaccionara de esta manera. Ante ello, recibió el respaldo de André Carrillo, quien entendió la forma en la que el '10 de la Calle' resolvió el problema.