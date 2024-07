La reacción de Paolo Guerrero tras la eliminación de la selección en la Copa América: "Estoy frustrado"

La Selección Peruana fue eliminada de la Copa América 2024 tras perder su último partido contra Argentina en la tercera jornada del Grupo A del torneo de la Conmebol. Con solo un punto y en la última posición de la tabla, la 'Bicolor' regresó a Lima con rostros visiblemente desanimados, como se pudo ver en Paolo Guerrero.

Ante ello, el 'Depredador' evitó dar mayores declaraciones sobre los resultados vistos en el torneo. No obstante, se notó visiblemente afectado. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La reacción de Paolo Guerrero tras la eliminación de Perú

Luego de llegar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Paolo Guerrero fue abordado por periodistas que buscaban una declaración del 'Depredador', ya que esta era su última Copa América como futbolista, a sus 40 años. El capitán de la selección mostró un semblante serio y prefirió no hablar con la prensa que estaba presente a la espera de los jugadores.

"Ahorita no por favor. Yo te pido, tú sabes que siempre te doy. Tú sabes que siempre voy, me dices "Paolo" y yo voy. Ahora estoy frustrado. Otro día, de verdad, otro día que esta más tranquilo, por fa. Tú sabes que siempre te doy, tú sabes, siempre me acerco a ti", fue lo que le respondió al reportero de 'América Deportes'.

Luego de sus declaraciones, el actual jugador de César Vallejo dejó claro a la prensa que no estaba en condiciones ni con ánimo para hablar sobre la eliminación de Perú en la Copa América 2024. La pareja de Ana Paula Consorte optó solo por acercarse a sus fans en el aeropuerto para dar autógrafos y tomarse fotografías después de llegar al país.

Cabe resaltar que esta fue la última Copa América que disputó Paolo Guerrero, pues a sus 40 años, el 'Depredador' estaría próximo a retirarse del fútbol profesional.

Rompe récord participando en más torneos de la Conmebol

Es importante señalar que Paolo Guerrero participó en su última Copa América, convirtiéndose en el jugador peruano con más partidos en el torneo continental organizado por Conmebol. El 'nueve' acumuló 28 encuentros con la 'Blanquirroja', superando a Yoshimar Yotún como el futbolista con más ediciones en este evento deportivo.

"Esta es mi última Copa América. No, yo creo que esta Copa América ya es la última. No tengo dolores corporales, puedo seguir jugando; pero está bien jugar hasta aquí", fue lo que respondió el Capitán histórico de la 'Bicolor' ante la pregunta que le hizo Zé Roberto durante el programa 'Leyendas de la Copa', de Betsson.