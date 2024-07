Youna lanza mensaje en redes: "La vida les da harina, huevo, leche pero siguen sufriendo"

Las indirectas entre Samahara Lobatón y su expareja Youna al parecer continúan mediante sus redes sociales y es que esta vez fue aparentemente el turno del barbero quién compartió un contundente mensaje que sería en respuesta a la influencer que hace algunos días dejo entrever que nuevamente Youna no estaría siendo responsable económicamente con su hija.

El barbero decidió compartir un mensaje con un significado encubierto el cual sería para la madre de su hija quien actualmente se encuentra gestando a su segunda bebé fruto de su pasado romance con Bryan Torres.

Pelea en redes

Youna nuevamente ha dado de qué hablar ya que hace algunos días compartió un curioso mensaje en sus redes sociales el cual sería aparentemente para Samahara Lobatón.

Esto en medio de que la ex chica reality compartió un mensaje en su cuenta de Instagram mandando indirectas a personas irresponsables y muchos afirmaron que podría tratarse de Youna o Bryan.

Mensaje de Youna en redes sociales

"Muchas personas quieren un pastel... y la vida les da harina, huevos, leche, azúcar y hasta un horno. Pero siguen sufriendo porque la vida no les da el pastel", decía el mensaje que compartió Youna.

Con esta imagen dejaría entrever que alguna persona a la que no especificó no estaría contenta con lo que tiene y a pesar de ello exige más, no se sabe si este mensaje fue un dardo directo para Samahara pero es bastante probable ya que ambos no llevan una relación sana de padres de familia.

Por el momento, Samahara no le ha respondido esta posible indirecta del padre de su hija mayor ya que se mantiene alejada de las cámaras debido a que se encuentra próxima a dar a luz a su segunda hija.

Abel Lobatón rompió su silencio sobre presunta reconciliación entre su hija y Bryan: "Yo no me meto"

El padre de Samahara Lobatón fue consultado sobre la presunta reconciliación entre su hija y Bryan Torres. Ante ello, reveló para las cámaras de 'Amor y Fuego' que no se mete en las decisiones que pueda tomar la influencer o su expareja.

"Es un tema de dos, yo no me meto, son personas grandes, dos personas adultas que van a ser papás", manifestó en un inicio para las cámaras de 'Amor y Fuego'.

"Simplemente, soy el papá, estoy por fuera de la situación, estoy en mi vida, en mis cosas y ya", acotó la expareja de Melissa Klug.