Choca Mandros y su emotivo mensaje de despedida a Yola Polastri: "Fuiste inspiración"

Choca Mandros recordará con mucha nostalgia a la muy querida Yola Polastri tras partir es último domingo 7 de julio tras no haber superado diversos problemas de salud que la venían aquejando.

El conductor del programa 'Estás en todas' aseguró que la 'Chica de la Tele' fue una de sus motivaciones para seguir sus sueños por lo que estará eternamente agradecido con Yola.

Choca Mandros decidió usar sus redes sociales para dedicarle a Yola Polastri un emotivo mensaje por sus años de entrega en la animación infantil marcando un precedente en la infancia de miles de peruanos que crecieron con sus grandes temas.

El conductor no dudó en agradecerle a la 'Chica de la tele' por haber sido una de sus motivaciones para seguir en el mundo de la comunicación y alcanzar sus sueños convirtiéndolo en la persona es que hoy en día.

El comunicador ha hablado en diversas oportunidades sobre Yola y la marca que ha dejado en él a pesar de que compartió con la animadora de manera profesional agregó que Polastri era un ser de luz que se preocupaba por todos sus burbujitos y por el espectáculo que ofrecía en cada presentación.

Sin duda alguna Yola Polastri es y será un icono en la historia del Perú que si bien es cierto dejará un gran vació, sus temas infantiles jamás pasarán de moda por la alegría que derrochaban.

La muerte de Yola Polastri ha generado gran conmoción en el ambiente artístico peruano ya que se trataba de una de las figuras más icónicas de la TV. En ese sentido, Jorge Benavides envía un sentido mensaje mediante redes sociales para quien fue su maestra y compañera de trabajo.

El líder de 'JB en ATV' utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir lo triste que se siente por el fallecimiento de la animadora infantil. Con una fotografía junto a Yola Polastri, el cómico recordó la época donde trabajaron juntos.

"Aquí estoy yo con 10 añitos haciendo lo que me gustaba hacer cantar. Esto sucedió hace 48 años y todavía tengo el vivo recuerdo de nuestra querida Yola. La primera vez que la vi me pareció algo increíble. Yo era un niño y ella era mi ídolo. Y por si fuera poco iba a trabajar al lado de ella, me convertí en parte de su elenco. Realmente fui un verdadero elegido", escribió al inicio de su mensaje.