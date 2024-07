Stefano Meier confiesa que no utiliza el apellido de su padre para sobresalir en los casting: "Hice miles de pruebas"

Stefano Meier se ha convertido en la joven revelación de las telenovelas peruanas. Sin embargo, el actor aseguró que no utiliza el apellido de su padre, Christian Meier, para sobresalir en los casting donde compite otros actores para lograr un papel.

En una reciente entrevista con un diario local, el carismático Bernard (personaje que encarna en la exitosa novela 'Los otros concha') abrió su corazón y habló sobre su pasión por la actuación, además de cómo le va en el amor.

Stefano indicó que una de sus cualidades más resaltantes es la amabilidad y respeto por quienes lo rodean. Además, es partidario de la fidelidad en todos los aspectos de su vida.

"Y no solo hablo desde el punto de vista de la relación de pareja, también en la amistad, el trabajo", declaró para Trome.

¿Stefano ganó papeles gracias a su apellido?

Stefano Meier Aguirre es hijo del galán de galanes, Christian Meier, y la actriz Marisol Aguirre; y ya que proviene de una familia llena de artistas, entre actores y cantantes, Stefano no ha sido ajeno a la vida artística y desde hace un tiempo ha participado en varias producciones nacionales y extranjeras.

"He hecho miles de pruebas como cualquier actor, en el extranjero también (...) Afuera se manejan presupuestos muy altos y no van a apostar por alguien solo por el hecho de llevar un apellido", reveló, dejando claro que no se aprovecha del apellido de su padre.

El hijo del 'Zorro' tiene claro que el mundo de la actuación es muy competitivo y no por ser hijo de un actor conocido va a conseguir todo lo que quiere de forma sencilla, incluso se atrevió a contar una experiencia.

"El año pasado hice una película, me presenté al casting y no me llamaban. A las tres semanas me avisaron que me querían, pero para otro personaje dentro de la misma cinta", agregó.

Stefano confiesa que no tiene suerte en el amor

El risueño 'Bernard' confesó que no se considera romántico, pero ha hecho locuras por amor cuando era adolescente, además, dijo que alguna vez le fueron infiel.

"Creo que sí (me engañaron). Antes de terminar con una chica, un muchacho paraba en nuestro grupo. Acabamos y ella empezó con él", contó.

El joven actor dijo que se encuentra soltero. "Ando solo, no estoy triunfando, ja, ja, ja" , y finalmente contó una anécdota que tuvo con sus fans cuando estaba saliendo de entrenar artes marciales.

"Venía de entrenar, porque practico artes marciales, y unos amigos me dicen para comer un pollo. Estaba lleno de sudor, pero con hambre. Fuimos al local y justo unas chicas de colegio pasaron por ahí. Todas (se me acercaron) y así con el polo mojado y sudado, me tomé foto con ellas", contó de forma amena.

No cabe duda que Stefano Meier se está formando un nombre propio dentro de la industria del entretenimiento y descartó que su gran éxito se deba al apellido de su padre, ya ha sido rechazado en varios casting.