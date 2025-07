Carlos 'Mina' Zambrano sobre evento de peleas organizado por Neutro: "Es totalmente ilegal"

Luego del escándalo que desató su evento "El Rey de la Calle 2", en el que un joven terminó gravemente herido, el streamer Arturo Fernández, conocido como Neutro, ha vuelto a generar controversia tras anunciar una nueva edición de su espectáculo de peleas. Esta noticia ha provocado una ola de críticas, entre ellas la del ex campeón sudamericano de boxeo, Carlos 'Mina' Zambrano.

Desde que se conoció el caso de Daniel Díaz, joven que acabó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras participar en una pelea promovida por Neutro, diversas voces del mundo del deporte han alzado su voz. Una de las más contundentes fue la de Carlos 'Mina' Zambrano, quien expresó su rechazo por el enfoque que da el streamer al boxeo.

Ante esto, Zambrano no se quedó callado. En una entrevista para el programa "Ponte en la cola", criticó duramente las condiciones del evento:

"Es indignante. No se le puede llamar evento a cuatro fierros y un pedazo de tatami. Es totalmente ilegal todo lo que está haciendo. No ha habido jueces, árbitro", reclamó visiblemente molesto. También cuestionó la falta de preparación ante posibles emergencias: "Yo que soy boxeador, es impactante los golpes que está recibiendo el chico y no parar la pelea. No es deporte, está incentivando a la violencia", sostuvo.

El joven Daniel Díaz terminó en un hospital internado en la Unidad de Cuidados Intensivos tras participar en el evento 'Rey de la Calle' de Neutro. Esta pelea fue desaprobada por varios peleadores profesionales y la Federación Deportiva Peruana de Boxeo, quienes señalaron que este evento no tuvo ninguna medida de seguridad y seguimiento adecuado.

Es así como el participante terminó inconsciente después de recibir una fuerte golpiza en el escenario y no recibió la ayuda correspondiente en el lugar porque no tenían atención de emergencias en el centro. Fue llevado a un hospital donde estuvo en UCI por varios días y su entrenador reveló que ya está mejorando.

"Tengo entendido que se ha puesto en contacto con la familia, más a fondo no he podido conversar con mi alumno porque todavía no está al 100 % bien. (¿Ya salió de UCI?) Ahorita sí, lo que me indican es que está recuperándose, pero tenemos que tener consciencia de que estas cosas no pueden seguir pasando. Ahorita ha pasado esto aquí, más adelante quién sabe puede ser otra persona", expresó en el programa 'Ponte en la Cola'.