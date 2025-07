Joven participante en evento de pelea de Neutro salió de UCI, revela su entrenador: "Se está recuperando"

Hace unos días, el streamer Neutro organizó una pelea de boxeo en un centro comercial donde un joven que participó terminó en UCI. Tras varios días de incertidumbre y preocupación de su familia, el participante de 20 años ya salió de la Unidad de Cuidados Intensivos.

Joven que participó en pelea de Neutro sale de UCI

El joven Daniel Díaz terminó en un hospital internado en la Unidad de Cuidados Intensivos tras participar en el evento 'Rey de la Calle' de Neutro. Esta pelea fue desaprobada por varios peleadores profesionales y la Federación Deportiva Peruana de Boxeo, quienes señalaron que este evento no tuvo ninguna medida de seguridad y seguimiento adecuado.

Es así como el participante terminó inconsciente después de recibir una fuerte golpiza en el escenario y no recibió la ayuda correspondiente en el lugar porque no tenían atención de emergencias en el centro. Fue llevado a un hospital donde estuvo en UCI por varios días y su entrenador reveló que ya está mejorando.

"Tengo entendido que se ha puesto en contacto con la familia, más a fondo no he podido conversar con mi alumno porque todavía no está al 100 % bien. (¿Ya salió de UCI?) Ahorita sí, lo que me indican es que está recuperándose, pero tenemos que tener consciencia de que estas cosas no pueden seguir pasando. Ahorita ha pasado esto aquí, más adelante quién sabe puede ser otra persona", expresó en el programa 'Ponte en la Cola'.

Entrenador de joven que participó en evento de pelea de Nuetro, revela que ya salió de UCI. Fuente: Ponte en la Cola pic.twitter.com/HnKad2gAdl — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) July 18, 2025

Su entrenador le aconsejó no pelear

Durante la entrevista, el entrenador del joven de 20 años revela que Daniel le escribió contándole que iba a participar en aquella pelea organizada por Neutro. Fue entonces que intentó persuadirlo para que no participara porque no estaba listo y al parecer, el evento parecía no estar bien organizado.

"Profe voy a pelear en el Rey de la Calle, pero le digo '¿Quién te va a programar ese vento? ¿Con quién vas a pelear?'. Yo sabía que él no estaba apto para pelear, le dije que no lo hiciera. 'Acá me han dicho que voy a pelear, tenme fe'", cuenta el entrenador.

Finalmente, el entrenador expresó que los streamer deben realizar eventos seguros para sus peleadores como lo indica la Federación Deportiva Peruana de Boxeo. Por el momento, ha informado que el joven de 20 años ya salió de UCI tras estar varios días internado después de participar en el evento de pelea de Neutro.