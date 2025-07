Tiktoker Valentino se retracta de volverse 'hetero' y las redes lo destruyen: "Solo querías fama"

El tiktoker Valentino Palacios vuelve al centro de la polémica tras retractarse públicamente de su decisión de alejarse de la comunidad LGBT. A través de un video, explicó que su mensaje fue malinterpretado y negó haber querido burlarse, pero eso no bastó para frenar la ola de críticas.

La controversia estalló días atrás, cuando en una transmisión en vivo anunció que se "volvería hetero" porque el amor no le funcionaba con los hombres. Además, mencionó que quería formar una familia tradicional, lo que desató reacciones divididas entre sus seguidores y generó dudas sobre sus verdaderas intenciones.

Muchos usuarios de redes sociales lo acusaron de haber lanzado esas declaraciones solo para llamar la atención y ganar relevancia, pues afirman que su popularidad ha decaído en los últimos meses. Algunos incluso señalaron que todo habría sido una estrategia para volver a viralizarse.

En su video de disculpas, el tiktoker intentó aclarar lo sucedido, afirmando que su mensaje fue sacado de contexto. Aseguró que jamás tuvo intención de ofender y que su salud mental se vio afectada por los ataques recibidos. Sin embargo, su declaración no logró calmar a todos sus detractores.

"Muchos me dijeron que fue por ganar seguidores, por ganar vistas, créanme que no fue así, que eso ni por acá. Lo único que quería era concientizar a todo el público que me sigue, que también pasan por lo mismo, que tienen miedo de ser ellos mismos por ser juzgados y tratan de ser otra persona para agradar al resto", dijo el creador de contenido de humor.