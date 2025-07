Zully no pudo entrar con sus amigas a la fiesta de Flavia Laos y terminó en chifa: "Cambio de planes"

La conocida tiktoker Zully vivió un momento incómodo cuando fue al cumpleaños de Flavia Laos. Ella había planeado con emoción su asistencia, eligió su ropa con tiempo y hasta se maquilló en el salón de Alejandra Baigorria. Pero cuando llegó al lugar, no la dejaron entrar con sus amigas.

Zully, la tiktoker peruana que tiene más de 3 millones de seguidores, pasó un momento incómodo y hasta vergonzoso cuando intentó ingresar al cumpleaños de Flavia Laos. Aunque estaba en la lista de invitados, no le permitieron el ingreso junto a sus amigas.

La joven influencer, que había mostrado en sus redes todos los preparativos para asistir al evento, no imaginó que al llegar al local sería retenida en la puerta. Ella se había maquillado en el salón de belleza de Alejandra Baigorria y había elegido su mejor outfit para la ocasión. Todo estaba listo hasta que el vigilante le pidió su nombre.

Zully figuraba en la lista, pero ahí vino el problema: sus amigas no. Por más que intentó explicar que tenía permiso para invitar a algunas personas, la respuesta fue negativa.

"Me dijeron que puedo invitar" , comentó ella, visiblemente incómoda, al mencionar que el streamer Diaelis fue quien se lo dijo, pero le dijeron que debió dar el nombre de sus invitadas previamente.

Todo esto se transmitió en vivo por Kick, una plataforma de streaming donde muchos de sus seguidores estaban atentos a su noche de fiesta. Al ver que la situación no se solucionaba, Zully decidió retirarse del lugar y dar por terminado el intento.

El video rápidamente se hizo viral y generó todo tipo de comentarios. Algunos la defendieron por su buena actitud, mientras otros criticaron la organización de la fiesta de Flavia Laos, pues no la dejaron pasar con sus amigas, a pesar de estar invitada.

Mientras Zully cenaba en el chifa, su compañero Matt, con quien hace streams, sí estaba dentro de la fiesta como DJ. Esto también fue tema de conversación entre sus seguidores, quienes consideraron injusta la situación.

Pero la historia no terminó ahí. Dentro del evento, Flavia Laos se dio cuenta de que Zully no había llegado y preguntó por ella.

"Oye, ¿y Zully?", preguntó Flavia Laos. Diealis, quien tenía el micrófono, le respondió: "No sé, le dio estómago. Fue a comer chifa y se cagó el estómago. De verdad, eso es lo que me dijeron". A lo que Flavia respondió sorprendida: "Qué raro, ah". Diealis agregó: "De verdad, te lo juro, no sé nada", dejando a todos con más preguntas que respuestas.